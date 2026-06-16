El Gobierno de Aragón dice que cuanto antes se instalen los centros de datos antes cobrarán los municipios sus impuestos

La directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Raquel Campos. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio de la Consejería de Vivivenda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Raquel Campos, ha afirmado este martes, en Comisión de las Cortes autonómicas, que "cuanto antes se instalen" los centros de datos y empiecen a operar antes cobrarán los Ayuntamientos sus impuestos locales, como el IBI o el IAE.

Campos ha comparecido a petición del consejero, Octavio López, y de PSOE, CHA y A-TE, señalando que el Departamento tiene 30 Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) en cartera y ha defendido la expansión de los proyectos logísticos y empresariales más allá de la ciudad de Zaragoza.

Sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de carácter municipal y del que estas inversiones en centros de datos están exentas durante la aplicación del PIGA, la directora general ha comentado que muchos Ayuntamientos se quejan de no haber recibido lo que correspondería por el ICIO, puntualizando que han cobrado "casi el mismo o mayor importe" por los proyectos de acompañamiento.

"No intentamos ir contra las competencias de un Ayuntamiento", ha dicho Campos, recalcando que el Departamento les está ayudando administrativamente ya que "los técnicos --municipales-- no podrían tramitar con agilidad con la dedicación del Gobierno de Aragón" este gravamen.

La directora general ha expuesto que el Gobierno autonómico ha aprobado definitivamente cuatro PIGA, como son los de AWS, la primera fase de Stellantis y Tamarite de Litera (Huesca) y el de Astún-Candanchú, que suman 16.000 millones en inversiones y la creación de 8.065 empleos. Hay 12 PIGA en tramitación que se implantarán en 16 zonas de la Comunidad Autónoma con desarrollos urbanísticos y 10 PIGA todavía no están iniciados.

"No solo se ha conseguido dar impulso a PIGA que habían estado atascados, como la plataforma logítica de Zuera (Zaragoza)", sino que se va a conseguir la ampliación de Plaza mediante la colaboración público-privada, ha continuado Campos.

El Departamento quiere que los beneficios derivados de esos desarrollos tengan "efecto directo" sobre el territorio, de forma que se destinarán los aprovechamientos urbanísticos de los PIGA al impulso a la vivienda pública y se elaborarán nuevos PIGA residenciales para que "el crecimiento contribuya a dar respuesta a uno de los retos sociales de nuestro tiempo".

Por otra parte, Raquel Campos ha comentado que se pondrá en marcha una web con toda la información sobre los PIGA y se creará una unidad especializada en el seguimiento integral y la monitorización de las obras de los PIGA.

PLAN ESTRATÉGICO

El Departamento presentará el próximo mes de julio el Plan Estratégico de Logística, que tendrá una vigencia de 15 años y cuyo objetivo es "reforzar el liderazgo logístico, la colaboración público-privada y la atracción de talento".

Uno de los proyectos es "la doble flecha logística", que comprende la ampliación del mapa de infraestructuras hasta Fraga, Tarazona, Calatayud, Alcañiz y Sarrión para "equilibrar el territorio".

Otra actuación es la construcción, en Plaza, del Puente Turiaso, que estará terminada a finales de 2027 y que "mejorará notablemente la competitividad" de esta plataforma logística. También se impulsará el Faro de la Logística, que se ubicará en la Torre del Agua, en Zaragoza, "un auténtico escaparate internacional" y acogerá el primer congreso internacional de logística.

En materia de ordenación del territorio, el objetivo es "garantizar el crecimiento equilibrado y sostenible" de la Comunidad Autónoma, ha explicado la directora general, apuntando que cada año se elaboran entre 300 y 500 informes territoriales. Entre las actuaciones, ha destacado la confección de un pla de ordenación de los caminos identitarios, como el de Santiago y el del Santo Grial, de los que se señalizarán y valorizarán 600 kilómetros.

También se acometerá la revisión de la Estrategia de Ordenación del Territorio (EOTA) y se impulsarán los trabajos del Instituto Geográfico de Aragón (IGA), "una herramienta estratégica para planificar infraestructuras, gestionar riesgos y ordenar el territorio".

Sobre la revisión de la EOTA se ha realizado un trabajo previo de diagnóstico en 2024 y 2025 con la participación de todas las comarcas y, respecto a la directriz de protección del paisaje, Campos ha dicho que "es una demanda histórica del territorio" y que la Dirección General la está impulsando y será compatible con la Ley del Paisaje.

GENERAR EMPLEO Y OPORTUNIDADES

El diputado del PP Antonio Romero ha asegurado que "en Aragón se está gobernando con resultados tangibles" y ha resaltado la "gestión eficaz" de la Dirección General. "El Gobierno no solo planifica, sino que ejecuta y entiende que atraer inversión es la base para generar empleo y oportunidades", ha añadido.

Romero ha dicho que, por primera vez, los aprovechamientos urbanísticos de los proyectos estratégicos se van a convertir en vivienda pública: "Eso es política útil, la que conecta desarrollo con bienestar". Al tiempo, ha elogiado la digitalización de la Administración y el refuerzo de la seguridad jurídica.

Desde Vox, la diputada Aroha Rochela ha compartido que "Aragón debe aprovechar su posición geográfica privilegiada", realzando los "activos estratégicos" como Plaza o el eje ferroviario Zaragoza-Teruel-Sagunto. Ha destacado la "burocracia excesiva que retrasaba iniciativas empresariales" que creaban empleo, apostando por la digitalización y la reducción de tiempos administrativos.

También ha abogado por desarrollar la plataforma logistica de Alcañiz, Fraga y Calamocha, extendiendo la logística a todo el territorio, y ha aplaudido la apuesta del Departamento por ampliar la logística más allá de Zaragoza y reformar la EOTA.

Ha representado al PSOE su portavoz adjunto, Jesús Morales, quien ha expresado su preocupación por la separación del urbanismo respecto de la ordenación del territorio y ha pedido que haya una coordinación "continua".

Morales ha preguntado qué va a pasar con los parques de energías renovables, si el Gobierno de Aragón los va a ordenar antes de que la iniciativa privada los desarrolle y ha llamado la atención sobre las plantas de biogás, que "están creciendo como setas", y respecto a los centros de datos ha cuestionado "cuántos más caben en Aragón" y qué riesgos ofrecen, por ejemplo en relación al recibo de la luz para el ciudadano medio o el gasto de agua de estas infraestructuras. También ha mencionado sobre la exención del pago de impuestos municipales a los centros de datos.

El diputado de CHA Miguel Jaime ha señalado que la logística "ocupa una posición privilegiada y puede convertirse en una gran oportunidad", indicando que la ordenación del territorio debe contribuir a "un Aragón más equilibrado", ya que hay amplias zonas rurales que siguen perdiendo habitantes.

Le ha preguntado sobre la EOTA y su grado de cumplimiento, qué elementos cree que deberían actualizarse o reforzarse porque "el Aragón de hoy no es el de hace una década".

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte ha considerado que los PIGAS son "una herramienta muy útil" pero "está arrollando las competencias municipales", exigiendo que se regulen para que los promotores paguen los impuestos municipales, como el ICIO. También ha reprochado que con los PIGA del territorio se hará vivienda con los aprovechamientos urbanísticos en Zaragoza.

En el área de logística ha subrayado que "solo se ejecuta en Zaragoza" y "para el territorio los anuncios son engañabobos" y respecto a la ordenación del territorio ha criticado "la poca importancia que se le da en el actual Gobierno de Aragón". Ha dicho que "es urgente" aprobar la ley del paisaje: "Llevamos muchos años esperándola".