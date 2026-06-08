El Gobierno de Aragón distribuye más de 100.000 kits para observar el eclipse con seguridad a 600 centros educativos

1094240.1.260.149.20260608144014 Los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; y de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, en la rueda de prensa de presentación de la campaña 'Disfruta del eclipse con seguridad'. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón repartirá desde este martes en más de 600 centros educativos de Infantil y Primaria de todo Aragón 102.000 kits con gafas homologadas y una guía con recomendaciones para garantizar una experiencia segura durante el eclipse del próximo 12 de agosto.

Se trabaja en el operativo de seguridad de cara a este fenómeno, que incluirá medidas restrictivas encaminadas a garantizar la seguridad dentro de un dispositivo que irá activando diferentes niveles de alerta de Protección Civil desde varios días antes a la fecha señalada.

La acción concreta en los centros escolares forma parte de la campaña 'Disfruta del eclipse con seguridad', una iniciativa que aúna divulgación científica y control de riesgos y que viene impulsada por los departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Educación, Ciencia y Universidades y que han presentado este lunes sus titulares, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Carmen Susín.

Todos los escolares de Infantil y Primaria recibirán un sobre con ilustraciones que contiene un díptico que explica someramente lo que es un eclipse y enumera una serie de recomendaciones para disfrutarlo sin riesgos, además de consejos para protegerse del sol y los insectos.

Otro envoltorio de papel más pequeño con el mensaje "No abrir hasta el 12 de agosto" contiene unas gafas especiales para eclipses, conformes a la normativa ISO 12312-2 y con el distintivo CE, además de los logotipos del Gobierno de Aragón, Protección Civil y el 112 Aragón, para observar el Sol sin riesgo durante las fases parciales.

Susín ha explicado que el mensaje pretende generar "expectación e ilusión" entre los estudiantes y de paso asegurar que el material se mantenga en perfectas condiciones hasta el gran día para que el alumnado aragonés de todas las edades pueda disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 de manera informada y cumpliendo con todas las medidas de seguridad.

ARAGÓN, ESCENARIO PRIVILEGIADO

Aragón será uno de los escenarios más privilegiados del mundo para contemplar este fenómeno astronómico, ya que gran parte de su territorio se encuentra dentro de la franja en la que se podrá observar en su totalidad.

"Hemos esperado al final del curso, a pegarlo lo máximo posible al 12 de agosto para que todos los chavales de Infantil y Primaria se lo lleven a su casa", ha explicado Bermúdez de Castro.

El Ejecutivo autonómico busca, a través de los escolares, llegar también a las familias aragonesas y fomentar en toda la Comunidad educativa una conducta responsable. "La intención es que estos materiales estén en manos del alumnado antes de que finalice el periodo lectivo para que tengan tiempo de familiarizarse con el material y estar preparados para ese gran día", ha apuntado la consejera Carmen Susín.

El propósito de esta campaña, ha resumido Carmen Susín, es que los más jóvenes "vivan este eclipse como auténticos expertos en astrofísica para que entre todos convirtamos este evento histórico en un momento imborrable, pero sobre todo seguro para todos los aragoneses".

Estos mismos dípticos, han confirmado desde el Ejecutivo aragonés, están siendo ya distribuidas en oficinas de turismo de las tres provincias y se pondrán a disposición en eventos y actividades con afluencia de público para llegar a más personas que van desde conciertos, actuaciones y festivales a las fiestas de San Lorenzo, en Huesca.

Esta acción de divulgación y difusión se integra en un dispositivo de planificación más amplio, coordinado por Protección Civil, que incluye la habilitación de Puntos de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) en lugares como Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila.

Estos espacios contarán con servicios básicos y presencia de técnicos de emergencias para gestionar la gran afluencia de visitantes prevista.

Por su parte, el Gobierno de Aragón quiere contribuir a que en las tres provincias se viva este momento histórico con responsabilidad, siempre de acuerdo a las recomendaciones de las fuentes oficiales y recuerda que toda la información está disponible y actualizada en el portal www.turismodearagon.com/eclipse-solar-2026.

RESTRICCIONES POR LA SEGURIDAD Y EL INTERÉS GENERAL

En paralelo a las campañas de divulgación e información, el Gobierno de Aragón sigue trabajando desde la Dirección General de Interior, liderada por Miguel Ángel Clavero, en el diseño del operativo de seguridad y movilidad que se desplegará desde los días previos y posteriores y sobre la que el consejero Bermúdez de Castro ha destacado y agradecido la "absoluta coordinación" que mantienen con la Delegación del Gobierno en Aragón.

El consejero ha explicado que todavía no han decidido exactamente qué conjunto de medidas adoptarán para velar por la seguridad de los aragoneses, entre las que se "valora seriamente" restringir el acceso de vehículos a motor a diferentes montes de Teruel, "pero ya puedo asegurar que algunos de los sectores afectados no van a estar satisfechos con alguna de las que tomemos", ha advertido.

En ese sentido, ha recordado la decisión del verano pasado de decretar durante varios días la alerta Rojo Plus ante las críticas de UAGA, "que nos puso a caldo por decretar que esos días no se pudiese hacer ninguna actividad prácticamente en el campo".

Bermúdez de Castro ha remarcado que cualquier decisión será siempre "respetando la movilidad de la gente, que nosotros no vamos a ser como Sánchez, que limitó la movilidad de la gente en la época de la pandemia". Así, ha comentado que podrán establecerse restricciones a la movilidad con vehículos a motor "en algunas zonas boscosas y con peligro de incendios forestales".

"Seguro que alguna empresa de aventura se quejará porque el día 12 de agosto no puede llevar a cabo su actividad, seguro. Pero nosotros tenemos que preservar por nuestra gente, por nuestros ciudadanos, por nuestros bosques y sobre todo por la seguridad", ha remarcado.

Además, ante la posibilidad de que la Dirección General de Tráfico pueda establecer más restricciones, el consejero ha comentado que "todas las medidas que tome el Gobierno de España nosotros las respaldaremos".

Bermúdez de Castro, además, ha recordado los seis grupos de trabajo sobre seguridad y movilidad, Protección Civil y medioambiente, de impacto social y turístico, sanidad y salud pública, el enfocado a la divulgación y otro más de comunicación y ha asegurado que la intención es reunirse con toda la gente afectada, ciudadanos, administraciones, ayuntamientos, comarcas, empresas o entidades como la Dirección General de Tráfico.