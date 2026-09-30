El Gobierno de Aragón y la DPH impulsan el Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca

El consejero de Fomento, Octavio López; el presidente de la DPH, Isaac Claver; el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio; y el diputado delegado de obras de la DPH, Álvaro Bescós, en la presentación del plan. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) han puesto en marcha el Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca, cuyo objetivo es "reparar el agravio cometido con las carreteras del Alto Aragón cuya relevancia, tráfico soportado y estado del firme hubiera justificado su inclusión en el Plan Extraordinario de Carreteras" de 2018.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; el director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio; y el presidente de la DPH, Isaac Claver, han sido los encargados de detallar las carreteras, las actuaciones y la inversión que se van a realizar en cada una de las nueve vías que incluye este plan.

El Ejecutivo regional y la Diputación invertirán más de 37 millones de euros en un plan que incluye siete carreteras, dos rotondas y dos travesías. Se prevén licitar una vez aprobados los presupuestos de 2027 y ejecutar a lo largo de la presente legislatura.

Esas vías son la A-125 entre Ardisa y Ayerbe, la A-130 entre Monzón y Santa Lecina, la A-131 en el tramo Huesca-Monflorite, la A-1209 en Gurrea de Gállego, la A-1234 en Belver de Cinca, la A-1228 en su intersección con las A-1227, A-1228 y A-1229, la propia A-1229 entre Abiego y el enlace con la A-22, la A-1239 entre Albalate de Cinca y Esplús y la A-2613 entre Lascuarre y Castigaleu. Además, se contempla la renovación de las travesías de Binaced y Huerto.

"En definitiva, una inversión global de 37,4 millones financiada al 70% por el Gobierno de Aragón y al 30% por la Diputación Provincial, para recuperar el tiempo perdido en unas carreteras cuya mejora responde a una necesidad real y a una demanda justa que el territorio reclama, carreteras que no fueron atendidas en su día, cuando el cuatripartito de izquierdas las dejó fuera del diseño del Plan Extraordinario que ahora estamos llevando a cabo y que ya tenemos ejecutado por encima del 80%", ha señalado Octavio López.

El consejero de Fomento ha recordado que "la mejora de la movilidad y de las infraestructuras es una prioridad del Gobierno de Jorge Azcón y que por eso se están ya finalizando itinerarios completos del Plan Extraordinario hasta tener renovados casi 1.800 kilómetros en todo el territorio, 640 de ellos en la provincia de Huesca, donde estamos actuando en 19 vías y en la construcción de tres nuevas variantes, una de ellas ya inaugurada en Binéfar y otra a punto de concluirse en Sariñena".

Octavio López ha indicado que las carreteras de Huesca son las peores de Aragón y las de Aragón las peores de España. "Las peores carreteras de Aragón están en la provincia de Huesca", ha dicho el consejero, que ha añadido que "en la provincia de Teruel utilizamos el resorte de los fondos de inversión y la provincia de Zaragoza cuenta con una red viaria un poquito mejor que la provincia de Huesca" y "cuando digo esto que nadie piense que la red de Zaragoza y Teruel es buena porque en el global son las peores carreteras autonómicas de España y es lo que se nos dejó a nosotros en agosto del año 2023".

Ha manifestado que trabaja por mejorar la red viaria de Aragón y espera que también se haga lo mismo en la nacional, por ejemplo, en la autovía A-23. "No tengo nada contra la gente que se manifiesta, pero entre Martes y Martes Negro, algún martes también podrían manifestarse en Sabiñánigo, unas vías son de la red autonómica que las ponemos en valor y otras son de la red nacional, que están paradas y cuando empiece la temporada de nieve verán los líos que se montan".

"TRABAJO PLANIFICADO"

Por su parte, Isaac Claver ha destacado "el trabajo planificado" de ambas instituciones. "El convenio de colaboración que hoy presentamos es fruto de un trabajo en equipo que parte de la escucha, de la planificación y de la gestión y que nos va a permitir sumar recursos para solucionar los problemas que, con razón, nos demandan nuestros vecinos", ha subrayado el presidente provincial.

Claver ha recordado además que "mejorar las vías de comunicación es promover la actividad económica, el impulso rural y el desarrollo de nuestros pueblos". Ha agradecido a Octavio López "todo el trabajo y el empuje para hacer posible una colaboración institucional que va a mejorar la seguridad y el confort en puntos críticos de la red viaria autonómica en nuestra provincia".

El Gobierno de Aragón está en la actualidad elaborando el Plan General de Carreteras 2026-2040 y ejecutando el Plan Extraordinario, hasta tener renovados casi 1.800 kilómetros en Aragón, 640 de ellos en la provincia de Huesca, donde se está actuando en 19 vías y en la construcción de tres nuevas variantes, una de ellas ya inaugurada en Binéfar y otra a punto de concluirse en Sariñena.

A ello ha hecho referencia el presidente de la DPH, Isaac Claver. "La política tiene que servir para acercar personas y pueblos y para facilitar la vida de nuestros vecinos, para generar oportunidades, actividad y dinamismo y eso exige afrontar problemas que llevaban mucho tiempo pendientes y las carreteras que hoy se han presentado, no se incluyeron en el Plan Extraordinario de Carreteras, pero todos somos conscientes de que una carretera no se deteriora de la noche a la mañana y durante muchos años el Gobierno de Aragón ha ninguneado a la provincia de Huesca en materia de carreteras".