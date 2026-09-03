El Gobierno de Aragón y la DPZ acuerdan integrar sus bomberos en la futura Agencia de Emergencias

El principio de acuerdo se ha cerrado esta mañana durante una reunión mantenida por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el diputado delegado del SPEI de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza han alcanzado un principio de acuerdo para integrar a los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la DPZ en la futura Agencia de Emergencias de Aragón, el organismo que coordinará bajo una dirección única los distintos servicios de emergencias de la Comunidad.

El acuerdo se ha cerrado este jueves durante una reunión entre el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el diputado delegado del SPEI de la Diputación de Zaragoza, Alfredo Zaldívar.

La futura Agencia pretende avanzar hacia un modelo de emergencias más coordinado e integrado, con mayor capacidad de respuesta ante incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos y cualquier otra situación que requiera la actuación conjunta de diferentes operativos.

Uno de los pilares del nuevo organismo será el ente que permitirá integrar a los distintos cuerpos de bomberos profesionales que operan en Aragón. Su configuración definitiva y la fórmula jurídica más adecuada se concretarán en las próximas fases del proyecto mediante el acuerdo entre las administraciones implicadas.

El objetivo es reforzar las capacidades de los servicios de bomberos, mejorar la coordinación entre los recursos disponibles y facilitar una planificación conjunta de los medios humanos y materiales. La integración permitirá también una actuación más coordinada con el operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, INFOAR, los servicios de Protección Civil y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional.

HACIA UN SISTEMA AUTONÓMICO

El Gobierno de Aragón mantiene conversaciones con las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel para que sus respectivos servicios de bomberos puedan incorporarse igualmente al futuro sistema. De esta forma, se pretende avanzar hacia un modelo autonómico que ofrezca una respuesta más eficaz y homogénea en todo el territorio.

Además de favorecer una coordinación operativa más eficiente y la homogeneización de procedimientos, la nueva estructura permitirá sumar recursos y reforzar progresivamente los medios disponibles. A las aportaciones que realizan actualmente las distintas administraciones para mantener sus servicios podrán añadirse las inversiones y recursos que se acuerden dentro de la Agencia.

La futura fórmula facilitará asimismo la incorporación de aquellas entidades locales que puedan necesitar soluciones compartidas para garantizar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios.

Tras el principio de acuerdo alcanzado este jueves, 3 de septiembre, técnicos del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza continuarán trabajando a partir de la próxima semana para concretar los aspectos pendientes y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

REFUERZO DE INFOAR

Ambas administraciones han compartido también la necesidad de continuar fortaleciendo el operativo de INFOAR, mejorando progresivamente sus medios humanos y materiales y avanzando en la adecuación y modernización de sus bases.

El Ejecutivo autonómico y la DPZ consideran que la coordinación entre los distintos servicios resulta especialmente importante para afrontar emergencias que afectan a varias zonas o requieren la intervención simultánea de diferentes cuerpos y administraciones.

La integración de los bomberos provinciales en la futura Agencia se plantea, por tanto, como una herramienta para mejorar la planificación, evitar duplicidades y facilitar la movilización de medios en función de las necesidades de cada emergencia.

Paralelamente, ambas administraciones mantienen abiertos los procesos de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores del SPEI y de INFOAR. El desarrollo del futuro modelo se realizará respetando dichos procesos y el marco legal que resulte de aplicación.

El principio de acuerdo con la Diputación de Zaragoza supone el primer paso para concretar la participación de los servicios provinciales en la Agencia de Emergencias de Aragón. La intención del Gobierno autonómico es continuar avanzando con las diputaciones de Huesca y Teruel y definir una estructura común que permita reforzar la seguridad y la atención ante emergencias en el conjunto de la Comunidad.