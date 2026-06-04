El Gobierno de Aragón duplica su aportación para las actividades de la Fundación Santa María de Albarracín (Teruel)

Reunión del Patronato de la Fundación Santa María de Albarracín. - FABIÁN SIMÓN

La entidad gestionará dos millones de euros al año para que su centro de restauración beneficie al conjunto de Aragón

ALBARRACÍN (TERUEL), 4 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón duplicará su aportación a las actividades de la Fundación Santa María de Albarracín (Teruel) hasta alcanzar los 300.000 euros, además de los 150.000 euros que ya destina para el gasto corriente de la entidad sin ánimo de lucro.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a la conclusión de la reunión del Patronato de la Fundación, celebrada en Albarracín. El ente cumple este año su 30 aniversario, "un tiempo en el que ha demostrado ser el mejor ejemplo de cómo la gestión del patrimonio puede convertirse en motor de desarrollo cultural, social y económico", ha subrayado el presidente.

"En tres décadas --ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico-- la Fundación ha convertido Albarracín en un emblema cultural, acorde con su excepcional patrimonio y paisaje. Ha realizado 40 intervenciones en el patrimonio de la ciudad, ha formado a más de 2.100 restauradores y ha recuperado 1.738 bienes".

Una labor que el Ejecutivo autonómico desea que se extienda al conjunto de la Comunidad. Para ello, ha decidido que a partir del próximo año la fundación amplíe su presupuesto hasta que gestione dos millones de euros al año para que su centro de restauración beneficie al conjunto de Aragón. El aumento de la partida beberá del presupuesto autonómico y del FITE

Azcón ha explicado que la entidad dispone en Albarracín de "la estructura, las personas y el saber hacer, el conocimiento" y que todo ello desea que también lo puedan tener, "fundamentalmente, otros municipios de Teruel, pero también otros municipios de Aragón".

La Fundación Santa María de Albarracín ha promovido la actividad cultural en el municipio, con una media de 130 actividades y 4.000 participantes al año, con congresos, eventos, estancias creativas o exposiciones, algunas de ellas realizadas en colaboración con el Gobierno de Aragón, a través del IAACC Pablo Serrano.

BIENES RESTAURADOS

Gracias a su centro de restauración, la Fundación ha intervenido para recuperar el patrimonio de Albarracín y de otros municipios, con proyectos como el Paisaje Amurallado, que les está llevando a adecuar el entorno de la muralla o la restauración de un códice medieval propiedad del Gobierno de Aragón y que pasará a formar parte de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Teruel.

"La historia y el patrimonio son nuestras señas de identidad, nuestro hecho diferencial, y debemos conservarlos con rigor y transmitirlos con orgullo. Es un legado vivo.

La Fundación Santa María de Albarracín ha sabido gestionar el patrimonio con conocimiento, pasión, visión y compromiso, demostrando que es un factor de progreso, especialmente en el medio rural", ha apuntado el presidente.

A preguntas de los medios de comunicación, Azcón no ha querido confirmar la posible presencia de los reyes de España en los actos de celebración por el 30 aniversario de la Fundación. Ha mostrado su esperanza en que puedan asistir, aunque se ha remitido a la agenda "extraordinariamente complicada" de Sus Majestades.