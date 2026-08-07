El Gobierno de Aragón expresa su "perplejidad" por la convocatoria de huelga de las brigadas forestales

Operativo INFOAR durante la extinción de un incendio forestal. - DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón expresa su "total perplejidad" ante la convocatoria de huelga indefinida anunciada por la representación de las brigadas forestales de SARGA apenas unas horas después de que la empresa trasladara formalmente su disposición a abrir un proceso de negociación para analizar las reivindicaciones planteadas por el Comité Intercentros.

Esa buena disposición contrasta con lo ocurrido en la reunión que se ha mantenido esta mañana y a la que los representantes sindicales de las brigadas que componen operativo forestal de SARGA han acudido vestidos con su EPI reglamentario para, a mediodía, pedir un receso y anunciar la convocatoria de huelga a los medios de comunicación sin aviso previo. La reunión, que se estaba celebrando por unos cauces de normalidad y diálogo, ha finalizado después de esas declaraciones.

Por ello, desde el Ejecutivo autonómico han mostrado su "absoluto respeto" al derecho de huelga y a la representación legítima de los trabajadores. Al mismo tiempo, han reiterado su voluntad de mantener una interlocución permanente con el colectivo para seguir mejorando las condiciones del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y de los profesionales que lo integran.

Esta disposición al diálogo no responde a una reacción puntual, sino a una línea de trabajo mantenida desde el año 2023, ya que el Gobierno de Aragón ha venido impulsando una política de mejora progresiva de las condiciones de los trabajadores del dispositivo INFOAR. Fruto de ese compromiso se firmó el II Convenio Colectivo de SARGA a finales de 2024 y comienzos de 2025.

En ese marco se han impulsado medidas como la contratación indefinida durante los doce meses del año, la mejora de las condiciones salariales, el reconocimiento de la categoría profesional que permite el acceso a la jubilación anticipada a los 60 años y las inversiones destinadas a la renovación de las bases e infraestructuras del operativo.

NUEVAS NEGOCIACIONES

En este mismo espíritu se enmarca la reunión mantenida el pasado 29 de julio entre representantes de los trabajadores, SARGA y el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, del que depende el dispositivo INFOAR.

En ese encuentro se abordaron cuestiones relacionadas con el funcionamiento del dispositivo como la mejora del avituallamiento, la renovación del vestuario y de los equipos de protección, el material de trabajo y la adecuación de las bases terrestres. Aquella reunión ha tenido continuidad con un nuevo encuentro entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

Durante esta última reunión, SARGA ha trasladado formalmente su disposición a abrir un proceso de negociación para estudiar las reivindicaciones planteadas por la representación de los trabajadores, relativas tanto a la organización del operativo como a determinadas condiciones laborales y retributivas.

El Gobierno de Aragón considera que todas estas cuestiones merecen ser escuchadas y analizadas con el rigor que requieren. Escuchar las reivindicaciones no supone aceptarlas automáticamente, sino asumir el compromiso de estudiarlas de forma rigurosa para determinar su viabilidad técnica, organizativa, jurídica y presupuestaria.

Precisamente por ello, el Ejecutivo considera imprescindible disponer del tiempo necesario para analizar cada una de las propuestas y valorar su posible encaje dentro del marco legal y del II Convenio Colectivo vigente.

La apertura de un proceso de negociación supone precisamente ese compromiso de análisis y diálogo y por tanto desde la DGA se considera precipitada la convocatoria de una huelga indefinida cuando acaba de iniciarse un proceso de negociación y todavía no ha sido posible realizar un análisis completo de las propuestas trasladadas por la representación de los trabajadores.

MANO TENDIDA

El Gobierno de Aragón mantiene, no obstante, la mano tendida para seguir dialogando y acudirá al acto de conciliación convocado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el próximo jueves 13 de agosto con la voluntad de seguir avanzando en el entendimiento entre las partes y evitar la huelga indefinida planteada.

Desde el Ejecutivo autonómico, asimismo, se quiere reconocer y agradecer expresamente el trabajo desarrollado por todas las brigadas forestales que integran el operativo INFOAR, especialmente durante los incendios registrados en Aragón a lo largo del pasado mes de julio.

Su profesionalidad, compromiso y capacidad de respuesta han resultado y continúan resultando fundamentales para proteger a la población, los bienes y el patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.