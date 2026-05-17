El Gobierno de Aragón festeja el Día de las Familias con una multitudinaria jornada de convivencia

Los Jardines del Pignatelli han vuelto a reunir este domingo a cientos de familias. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La sede del Gobierno de Aragón ha acogido este domingo la celebración del Día de las Familias, una cita marcada por la convivencia que ha logrado reunir a más de 3.300 asistentes, consolidándose un año más como un espacio de referencia para el ocio compartido entre generaciones y la visibilización del trabajo de las entidades sociales en Aragón.

Entre las múltiples propuestas programadas los asistentes han disfrutado de cuentacuentos, un escape room titulado 'El Hechizo', zonas de juego con Playmobil y espectáculos como 'La feria de los inventos' de Civi Civiac o la animación del cabezudo Gondolero.

Además, el amplio espacio asociativo ha permitido conocer de cerca el trabajo de entidades como 3 y Más, ASAPME o Plena Inclusión Aragón a través de talleres de lengua de signos, pictogramas y actividades creativas que fomentan la inclusión.

La directora general de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, Eva Fortea, ha estado presente durante toda la mañana, acompañando a los participantes y recorriendo los diferentes puestos informativos y de juegos.

Con la finalización de las actividades al mediodía, el balance destaca no solo por la alta afluencia de público, sino también por la alegría que ha reinado durante todo el encuentro.

La jornada ha servido para reforzar los lazos en un entorno festivo que ha sabido conjugar la reivindicación de medidas de conciliación con el entretenimiento familiar.