El Gobierno de Aragón financiará el 50% de la reparación de las infraestructuras municipales dañadas por los incendios

El Gobierno de Aragón ultima la convocatoria de ayudas a los municipios afectados por los incendios de este verano. - INFOAR

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ultima las medidas destinadas a apoyar a los municipios afectados por los graves incendios registrados este verano en la comunidad autónoma y prepara una convocatoria urgente de ayudas para contribuir a la recuperación de las infraestructuras y servicios municipales dañados que contempla la financiación del 50% de los gastos elegibles que tengan que afrontar las entidades locales.

El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, que lidera Octavio López, a través de la Dirección General de Administración Local, está finalizando las bases reguladoras y la convocatoria que permitirá al Ejecutivo autonómico financiar el 50% de los gastos elegibles que tengan que afrontar las entidades locales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal afectados por los incendios.

La medida responde a la voluntad del Gobierno de Aragón de actuar con la máxima agilidad una vez superada la fase más crítica de las emergencias y de acompañar a los ayuntamientos también en el proceso posterior de recuperación.

"Durante el incendio protegemos nuestros pueblos; cuando se apagan las llamas, ayudamos a reconstruirlos. El compromiso del Gobierno de Aragón no termina con la extinción del fuego, sino con la recuperación de la normalidad en nuestros municipios", ha señalado la directora general de Administración Local, Marina Sevilla.

RÁPIDA RESPUESTA

La convocatoria se tramitará con carácter urgente y mediante el procedimiento de concesión directa con convocatoria pública, con el objetivo de reducir los tiempos administrativos y conseguir que los recursos lleguen cuanto antes a las entidades locales.

El Ejecutivo aragonés pretende ofrecer así una respuesta inmediata a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño, para los que afrontar de manera imprevista la reparación de caminos, instalaciones o equipamientos públicos puede suponer un importante esfuerzo presupuestario.

Sevilla reconoce la labor de los alcaldes, que "han estado en primera línea durante los incendios y ahora las administraciones tenemos que estar a la altura, no podemos permitir que un pequeño municipio tenga que afrontar solo las consecuencias económicas de una catástrofe de esta magnitud".

CAMINOS, INSTALACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES

La convocatoria permitirá financiar las obras indispensables para la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad local, así como la reposición de los suministros inherentes a los mismos que hayan resultado dañados como consecuencia de los incendios del verano de 2026.

Entre las actuaciones susceptibles de recibir financiación se encuentran la recuperación de caminos y vías municipales, instalaciones deportivas y piscinas, equipamientos públicos y, en general, aquellas infraestructuras y servicios municipales que hayan sufrido daños.

También podrán incluirse determinados gastos derivados directamente de la emergencia y actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como la reparación de caminos, la limpieza de vías y entornos públicos o la retirada de elementos inservibles.

EL 100% POR ANTICIPADO

El Gobierno de Aragón asumirá el 50% del gasto elegible presentado por cada entidad local. Además, una vez concedida la subvención, la entidad local recibirá anticipadamente el 100% de la ayuda otorgada, a fin de que los ayuntamientos no tengan que adelantar partidas provenientes de sus propios recursos.

En este sentido, Marina Sevilla ha apuntado: "Hemos querido que la agilidad no sea únicamente administrativa, sino también económica, puesto que los ayuntamientos necesitan reparar, contratar y actuar, y para hacerlo necesitan disponer de los recursos, por eso adelantaremos íntegramente nuestra aportación".

Las subvenciones serán compatibles y complementarias con las ayudas que puedan conceder el Estado u otras administraciones públicas, así como con indemnizaciones y otros recursos destinados a las mismas actuaciones, siempre que, conjuntamente, no superen el 100% del coste subvencionado.

18 MUNICIPIOS INICIALMENTE

La convocatoria incluye inicialmente a 18 municipios afectados por los incendios registrados durante los meses de junio y julio. En la provincia de Huesca figuran Tamarite de Litera, San Esteban de Litera, Alcampell, Peralta de Calasanz, Azanuy-Alins, Fonz, Robres y Alcubierre.

En la provincia de Zaragoza se circumscribe a los municipios de Leciñena, Orés, Luesia, Ejea de los Caballeros, Uncastillo, Biota, Castiliscar, Layana, Sádaba y Asín.

La convocatoria permitirá asimismo atender a otras entidades locales que resulten afectadas por las declaraciones que pueda tramitar el Gobierno de Aragón durante 2026 como consecuencia de los incendios producidos este verano.

Una se publique la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), trámite previsto para comienzos de la próxima semana, los ayuntamientos incluidos dispondrán de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes. Para las entidades que pudieran incorporarse posteriormente, el plazo comenzará conforme a lo previsto en la propia convocatoria.

APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS

Desde el Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial se subraya que esta convocatoria materializa el compromiso del Ejecutivo autonómico con la cohesión territorial y con el mantenimiento de los servicios públicos en todos los municipios aragoneses, independientemente de su tamaño.

La Dirección General de Administración Local será la encargada de instruir el procedimiento y podrá realizar las comprobaciones necesarias y recabar la colaboración técnica de otros departamentos del Gobierno de Aragón para agilizar la valoración de los daños.

"La cohesión territorial también consiste en esto, en que un municipio sepa que cuando atraviesa una situación excepcional no está solo", ha añadido Marina Sevilla.

"Los incendios han golpeado duramente a nuestros pueblos y ahora toca recuperar caminos, instalaciones y servicios y el Gobierno de Aragón va a ayudar en todo lo que sea necesario", ha concluido la directora general de Administración Local.