El Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja y Fundación Bertelsmann renuevan el programa 'Xcelence'

El director general de Política Educativa, José Luis Ferrando, en el último encuentro de 'Xcelence Aragón. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a propuesta del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, aprobó en el último Consejo de Gobierno la firma del convenio de colaboración con Fundación Ibercaja y Fundación Bertelsmann para el desarrollo del programa educativo Xcelence Aragón durante el curso escolar 2026/27.

Esta firma da continuidad al acuerdo formalizado el curso anterior y que tenía como objetivo reforzar la orientación académico-profesional del alumnado y estará vigente hasta final de este curso.

El programa Xcelence propone la adquisición de competencias clave para gestionar la carrera profesional en el centro de la acción orientadora en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria.

La iniciativa ajusta al marco de calidad internacional Gatsby Benchmarks, el estándar adoptado como referencia de política pública en orientación en el Reino Unido y actualizado en 2024.Uno de los pilares estratégicos de la iniciativa es la consolidación de la figura del Coordinador de Estrategias Académico-Profesionales (CEAP) en los centros educativos.

La persona designada para este rol asume la planificación estratégica de la orientación en el centro, así como la coordinación de las diferentes intervenciones y de los agentes involucrados en el proceso.Asimismo, el convenio promueve el acercamiento del alumnado al entorno laboral mediante estancias educativas en entornos profesionales, visitas a empresas y charlas impartidas por profesionales.

Para canalizar estas experiencias y facilitar el diagnóstico de la calidad orientadora de los centros, se potencia el uso de las plataformas digitales xcelence.es y empresasqueinspiran.es, impulsadas por la Fundación Bertelsmann.

En virtud del acuerdo, el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades designa a un responsable para la coordinación del programa, gestiona la participación de los centros y organiza actividades formativas y seminarios de buenas prácticas para el profesorado y los CEAPs.

Por su parte, Fundación Ibercaja colabora aportando la figura de un dinamizador escuela-empresa, pone a disposición sus instalaciones para las actividades programadas y organiza jornadas de sensibilización para dinamizar la incorporación de empresas locales a la plataforma de orientación.

La Fundación Bertelsmann proporciona el acceso a sus herramientas y espacios tecnológicos, facilita materiales metodológicos y ofrecerá datos de seguimiento sobre el progreso de los centros aragoneses.