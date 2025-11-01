Gobierno de Aragón, Fundación Ibercaja y Hospital Sant Joan de Déu promueven la salud mental en la Secundaria

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación Bancaria Ibercaja y el Hospital Sant Joan de Déu colaborarán en el desarrollo del programa 'Henka' para la mejora de la salud mental y el bienestar emocional de alumnado de centros docentes de Educación Secundaria sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma.

El 22 de junio de 2023, la Z Zurich Foundation, Zurich Insurance PLC - Sucursal en España y el Hospital Sant Joan de Déu suscribieron un convenio de colaboración empresarial para actividades de interés general, para el impulso de iniciativas sostenibles e innovadoras en materia de bienestar mental juvenil en España.

El Hospital Sant Joan de Déu es una institución privada sin ánimo de lucro que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con sede en Madrid y con centros repartidos por toda la geografía española, entre ellos el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza, que dirige su acción en el ámbito materno-infantil, con el propósito de ofrecer una atención integral y multidisciplinar, bio-psico-social, a la población más vulnerable.

En el ámbito social y educativo, el Hospital Sant Joan de Déu ha promovido el programa 'Henka', para fortalecer el bienestar emocional en adolescentes y jóvenes, con acciones implementadas tanto en la comunidad educativa, como en la sociedad. Este programa nace de la colaboración y promueve el bienestar emocional de adolescentes y su entorno para prevenir la aparición de problemas de salud mental.

'Henka' se basa en el conocimiento científico actual sobre salud mental infantil y juvenil que se ha creado de manera participativa entre personas expertas del ámbito de la salud mental infantil y juvenil, de la acción social, con agentes educativos, los propios adolescentes y sus familias. Sus objetivos son fomentar la resiliencia para afrontar de manera saludable las adversidades, como factor protector de la salud mental, la actuación sobre todos los adolescentes y jóvenes y su entorno, con una acción directa sobre el entorno educativo de la mano de la Administración y con acciones de sensibilización que involucren a toda la ciudadanía.

De esta manera, se reduce el riesgo de que sufran un trastorno de salud mental y también el impacto negativo que pueden tener muchos problemas en su bienestar. El programa proporciona herramientas al alumnado para que aprenda a afrontar de forma más saludable los desafíos y los retos de la vida a través de la resiliencia.

EN 167 CENTROS DE SECUNDARIA

El Hospital Sant Joan de Déu ejerce la dirección técnica y científica del programa, diseñando, implementando y evaluando las actuaciones desarrolladas en los centros educativos y comunidades participantes.

Asimismo, se encarga de la formación y acompañamiento del profesorado, orientadores y demás profesionales e implicados, a través de un 'equipo Henka', formado por profesionales de la pedagogía y la psicología, así como de la elaboración de materiales y herramientas pedagógicas basadas en la evidencia científica.

Finalmente, el Hospital realiza la evaluación del impacto de las intervenciones y la elaboración de informes de resultados para las entidades financiadoras, garantizando la calidad, coherencia y rigor técnico del programa.

Actualmente, 'Henka' está activo en 167 centros educativos de ESO pertenecientes a nueve comunidades autónomas, con la participación de más de 20.300 alumnos y la implicación de 2.056 profesionales de la educación.

El programa cuenta con una amplia experiencia previa y resultados positivos en su implantación en centros educativos de distintas comunidades, donde ha demostrado una alta aceptación, viabilidad e impacto positivo en el bienestar emocional del alumnado.

Su enfoque de prevención temprana y universal permite intervenir desde las primeras etapas escolares, reduciendo la aparición de problemas de salud mental que podrían requerir atención especializada en el futuro.

IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 'HENKA' EN ARAGÓN

Por todo ello, se considera oportuna la formalización de una colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Hospital Sant Joan de Déu y la Fundación Ibercaja, con el fin de implantar el programa 'Henka' en los centros de educación secundaria de la comunidad, contribuyendo así a la promoción del bienestar emocional y la prevención de los problemas de salud mental entre la población adolescente aragonesa.

'Henka' va dirigido a toda la comunidad educativa. En el curso 2025-2026 se realizará la fase inicial de selección de centros, implementándose de forma progresiva desde el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria al resto de cursos de la etapa, con formación dirigida a los distintos agentes de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y familias.

La formación en bienestar emocional y adolescencia la recibe el profesorado de primero y segundo de Secundaria y el equipo de orientación del centro educativo, impartida por el equipo 'Henka', que serán los encargados de llevar a cabo la implementación del programa en las aulas de primero y segundo de Secundaria durante el curso escolar en el horario de tutoría.

Una vez implementado el programa en las aulas de primero y segundo, se formará un equipo de trabajo en cada centro escolar con alumnado de tercero y cuarto de Secundaria para fomentar la resiliencia escolar a través de una autoevaluación de la resiliencia y puesta en marcha de acciones concretas.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

Mediante este convenio, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se compromete a seleccionar los centros participantes en el programa, garantizar la participación de entre dos a siete personas tutores del centro docente, mayoritariamente compuesto por profesionales de Secundaria, así como nombrar una persona de referencia de entre dichos profesionales como persona interlocutora con el 'equipo Henka'.

Asimismo, a implementar por parte de los docentes y orientadores de Secundaria las sesiones en el aula y realizar la sesión a familias por parte de los orientadores.

El profesorado implementará ocho sesiones en el aula a partir del mes de enero, en horario de tutoría, con el alumnado de primero y segundo de Secundaria, respectivamente. Se organizará un taller para las familias que será impartido por el 'equipo Henka'.

El profesorado y el equipo de orientación del centro docente recibirán una formación capacitadora en bienestar emocional, adolescencia y resiliencia por parte del 'equipo Henka'; el Departamento facilitará la comunicación y coordinación con los centros docentes sobre todos los aspectos que afecten a profesorado y alumnado para la adecuada implementación del programa de manera transversal; y reconocerá las horas de formación realizadas por parte del profesorado, gestionada a través de la Fundación Ibercaja, como horas de formación del profesorado.

Por su parte, Fundación Ibercaja aportará al Hospital Sant Joan de Déu la cantidad de 70.000 euros, impuestos incluidos, para el curso escolar 2025-2026, para la financiación, gestión y coordinación del programa en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Aragón.

La entidad participará en las labores de coordinación del programa y realizará las funciones de gestión de las inscripciones de los centros docentes participantes a través de su plataforma destinada a este programa.

Por último, el Hospital Sant Joan de Déu destinará la aportación económica de Fundación Ibercaja exclusivamente a la programación y ejecución del programa 'Henka' en el curso escolar 2025-2026 en los centros docentes de Secundaria sostenidos con fondos públicos de la comunidad seleccionados; dotará al programa de los elementos necesarios para cumplir sus objetivos; y elaborará los documentos, memoria y justificación de las actividades realizadas dentro del programa.