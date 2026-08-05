El Gobierno de Aragón garantiza las 71 viviendas de Harineras pese a la sentencia del Tribunal de Instancia de Huesca

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha garantizado las 71 viviendas de Harineras pese a la sentencia del Tribunal de Instancia de Huesca.

"Lamento que un recurso motivado por diferencias en la interpretación de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento haya crispado la política municipal de Huesca y que, consecuencia de ello, una operación avanzada de vivienda asequible se venga abajo porque el licitador va a renunciar al proyecto debido el ruido generado por el Partido Socialista", ha expresado Octavio López.

Para el responsable de Vivienda del Ejecutivo autonómico, "el PSOE consigue demorar que los jóvenes tengan vivienda asequible en un contexto de falta de oferta y precios elevados, pero no se va a salir con la suya porque, como dije en Huesca hace unos días, vamos a hacer 71 viviendas de precio asequible, o directamente o en colaboración público-privada a lo largo de la presente legislatura".

Ha recordado que "la política de vivienda en Huesca es una prioridad para el Gobierno de Aragón, al contrario de cuando gobernaba el PSOE, que fue incapaz de finalizar ninguna vivienda pública en la ciudad de Huesca y se dedicó a vender suelo público patrimonial de SVA en el antiguo Cuartel Alfonso I y en el ámbito de Los Olivos que hubieran permitido la construcción de casi 500 viviendas protegidas.

Tras las últimas manifestaciones realizadas este martes por líderes socialistas oscenses, López ha manifestado que "consejos de quien contribuyó con su inacción a incrementar el problema de la vivienda en Huesca, ninguno; y reproches de quien se dedica a poner palos en la rueda para intentar que los jóvenes oscenses no dispongan de vivienda asequible, tampoco".

El Gobierno de Aragón ha indicado que en estos momentos hay obras y proyectos para dotar a Huesca y su entorno de casi 500 viviendas públicas y protegidas. "Esa es la verdadera política de vivienda de Aragón en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca", ha concluido Octavio López.