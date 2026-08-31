El Gobierno de Aragón impulsa Erasmus+ como herramienta de innovación, internacionalización y excelencia educativa

Participantes en Erasmus Equalling el curso pasado. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón continúa promoviendo los proyectos de movilidad y cooperación Erasmus+ como una herramienta estratégica para impulsar la excelencia educativa, la innovación pedagógica y la internacionalización de los centros educativos aragoneses, con el objetivo de que cada vez más docentes y estudiantes puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece este programa europeo.

En la actualidad, el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), Agencia Nacional del programa Erasmus+ en España, ha publicado las resoluciones correspondientes a la convocatoria de 2026, ha señalado el Ejecutivo aragonés.

En Aragón, la adjudicación de fondos supone una financiación de 4.648.890 euros, lo que representa un incremento superior al 41% respecto a la convocatoria del curso pasado.

En concreto, 115 proyectos de movilidad de centros de educación escolar y de personas adultas han sido seleccionados y recibirán financiación, a los que se suman cuatro organizaciones aragonesas seleccionadas para desarrollar proyectos de cooperación.

Además, ocho centros han obtenido este año la Acreditación Erasmus, con lo que Aragón cuenta ya con 104 centros acreditados de los sectores de Educación Escolar y Educación de Personas Adultas.

UNA OPORTUNIDAD PARA ALUMNADO Y PROFESORADO

La participación en Erasmus+ permite a los centros aragoneses intercambiar experiencias y metodologías, conocer otros sistemas educativos y establecer alianzas con instituciones europeas.

Para el alumnado, estos proyectos favorecen el aprendizaje de idiomas, el conocimiento de otras realidades educativas y culturales y el desarrollo de competencias personales y sociales. El programa presta además especial atención a la inclusión de estudiantes con menos oportunidades.

En el caso del profesorado, las movilidades facilitan el intercambio de buenas prácticas y el acceso a metodologías innovadoras, al tiempo que contribuyen a avanzar en las prioridades europeas de inclusión, transformación digital, sostenibilidad y ciudadanía democrática.

La Dirección General de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación continuará impulsando la formación y el acompañamiento al profesorado en la elaboración y presentación de proyectos Erasmus+ a través de las asesorías y mentorías de los centros de profesorado territoriales.

EL CP ÁNGEL SANZ BRIZ DE TERUEL, EJEMPLO DE INTERNACIONALIZACIÓN

El Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel constituye uno de los ejemplos de la apuesta de Aragón por la internacionalización educativa, ya que ha desarrollado una estrategia sostenida de participación en proyectos europeos, inicialmente centrada en la movilidad del profesorado y las aulas rurales multinivel y, posteriormente, en proyectos de cooperación en Educación de Personas Adultas.

Su trayectoria le ha permitido obtener la acreditación como centro coordinador de consorcio, un modelo que facilita que distintos centros participen conjuntamente en proyectos europeos bajo una estrategia común de internacionalización.

La participación se ha ampliado progresivamente, incorporando también al alumnado y a nuevos centros, como la CPEPA Hermanas Catalán de Ocón, de Iglesuela del Cid, que ha realizado movilidades a Eslovenia y Portugal.

Además, el CP Ángel Sanz Briz organizó a finales de mayo las Jornadas Long Life Learning, que reunieron a alrededor de 90 docentes y alumnos de centros de educación de adultos de Italia, Portugal y España, y desarrolla una labor de asesoramiento a otros centros en todas las fases de los proyectos Erasmus+.

La experiencia del centro demuestra cómo la cooperación europea puede convertirse en una herramienta de mejora educativa, especialmente en contextos rurales, favoreciendo la innovación y el desarrollo profesional docente.