El Gobierno de Aragón inicia las obras de la depuradora de aguas residuales de Cerler

Trabajos de desbrozamiento del terreno donde se levantará la depuradora de CerlerDGA - GOBIERNO DE ARAGÓN

CERLER (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua, organismo adscrito al Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha adjudicado las obras de construcción y el funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cerler, en el término municipal de Benasque, por un importe de 5.020.486,20 euros (IVA incluido).

La actuación, adjudicada a la empresa Viacrom S.A., dotará a Cerler de una infraestructura de depuración con capacidad para 4.000 habitantes equivalentes, mejorando el tratamiento de las aguas residuales y avanzando en el cumplimiento de la normativa europea en materia de calidad de las aguas y protección ambiental.

Las obras comenzarán en los próximos días y se desarrollarán durante un plazo total de 46 meses, de los que 34 corresponden a la ejecución de la infraestructura y 12 a su explotación inicial, un calendario adaptado a las condiciones climatológicas propias de la alta montaña.

La nueva depuradora está declarada obra de interés general y de interés para la Comunidad Autónoma y forma parte de los compromisos recogidos en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

El proyecto contempla la construcción de la estación depuradora, la ejecución de los colectores, la impulsión hasta la instalación, los accesos y las acometidas necesarias. El tratamiento se realizará mediante un sistema biológico de fangos activados con tres líneas en paralelo integradas en un único edificio.

La actuación será financiada íntegramente con fondos propios del Instituto Aragonés del Agua, sin perjuicio de la posible incorporación de financiación europea en caso de obtenerse.

La puesta en marcha de esta infraestructura permitirá completar la depuración del río Ésera, una vez que las estaciones depuradoras de Benasque y Eriste ya se encuentran en funcionamiento, quedando únicamente pendientes las actuaciones previstas para pequeños núcleos de población.