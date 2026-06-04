El Gobierno de Aragón inicia el proceso para regular las actividades extraescolares

La Mesa Sectorial con los sindicatos se ha desarrollado este jueves por la mañana - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha anunciado este jueves el inicio de los trabajos para elaborar una normativa autonómica que regule el protocolo de organización y desarrollo de las actividades extraescolares.

Así se les ha transmitido a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación que se ha desarrollado desde las 09.30 horas y hasta este mediodía en la sala Guara, en el Edificio Pignatelli, presidida por el Secretario General Técnico del Departamento, Manuel Magdaleno, y el director general de Personal, José María Cabello.

Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental dotar a los centros educativos de un marco jurídico claro y prestará especial atención a las actividades que impliquen pernocta, además de establecer las condiciones de seguridad y los mecanismos de cobertura jurídica ante cualquier suceso. En el próximo mes de julio está previsto presentar un primer borrador del material recabado para redactar la normativa.

Se trata de un proceso que requerirá de un desarrollo técnico liderado por el Gobierno de Aragón para el que se ha solicitado aportaciones a toda la comunidad educativa: por ello la Secretaría General Técnica del Departamento ha remitido una carta para asegurar una visión amplia y participativa en la redacción del texto que se ha enviado a FAPAR, principal federación de AMPAs de la escuela pública aragonesa; a la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDI) y de Secundaria, a otras entidades y colectivos ligados a la comunidad educativa y también a los Servicios Provinciales de Educación y a los tres jefes de Inspección.

El proceso de consulta busca recabar sugerencias y propuestas en áreas críticas para el funcionamiento de los centros docentes en cuanto a la organización de actividades extraescolares: determinar las responsabilidades en su desarrollo, establecer las condiciones de seguridad para alumnos y docentes, acotar la organización de actividades con pernocta y plantear el establecimiento de mecanismos de cobertura jurídica adecuados. Se podrán remitir propuestas hasta el próximo 20 de junio de 2026 y todas las aportaciones serán revisadas.

Iniciado este proceso, con el debido respaldo técnico y jurídico, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con la creación de una regulación adecuada que aporte seguridad tanto a los organizadores de las extraescolares como a las familias y a los alumnos que participan en estas actividades.