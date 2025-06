El Gobierno de Aragón negociará los presupuestos de 2026 "con todo el mundo" y asegura que "habrá acuerdo"

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, negociará los presupuestos autonómicos de 2026 "con todo el mundo", dando por seguro que "habrá acuerdo presupuestario con medidas que favorezcan el interés general de los aragoneses".

Bermúdez de Castro se ha expresado así en Comisión de las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta del diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha asumido una iniciativa ciudadana.

El titular de Hacienda ha recordado que el Estatuto de Autonomía "establece la posibilidad de prórroga presupuestaria" y, respecto al incumplimiento de la obligación estatutaria de presentar los presupuestos antes del último trimestre del año, ha indicado que "a fecha de 30 de septiembre no conocíamos los elementos necesarios para llevar a cabo el presupuesto".

Además, ha anunciado que "la intención del Gobierno es traer un decreto más, sobre el aumento retributivo de los funcionarios", y que para el mes de julio el Ejecutivo dispondrá de datos como la previsión de tributos cedidos, tributos propios, tasas y el déficit anual.

También ha comparecido el director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, quien ha manifestado que "en prórroga se gasta igual que cuando hay presupuestos" al haber una consignación, "aunque conlleva algunos problemas administrativos". No obstante, ha asegurado que "en estos años los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia nos embarran un poco el terreno en lo relativo a la ejecución".

Barquero ha incidido en que "el año pasado no hubo infradotación del Capítulo I en ningún momento", tras lo que ha enfatizado que "la eficiencia del gasto no es fácil de conseguir en el sector público" porque "una gran partida del gasto en Educación, son, por ejemplo, las nóminas de los profesores". "No nos quedemos con la sensación de que hay grandes bolsas de ahorro en la Administración porque no hay sitios donde despilfarremos dinero", ha añadido.

De igual forma, ha hecho hincapié en que se está trabajando para que "los ciudadanos que facturan a la Administración puedan cobrar cuanto antes: Históricamente se hacían tres pagos al mes, y ahora hemos aumentado a cuatro, aunque a mí me gustaría pagar todos los días, pero no es fácil", ha apuntado.

Y ha comentado que "las mayores tensiones de liquidez que tenemos actualmente proceden de que desde la Administración General del Estado nos están dejando de pagar sesenta millones de euros todos los meses".

En última instancia, Barquero ha declarado que han cerrado el año con "una mejora de la financiación crediticia", pero "hay que identificar riesgos y ver, en coordinación con el resto de los departamentos, qué procedimientos de mejora podríamos aplicar".

GESTIÓN

El parlamentario del PSOE Óscar Galeano ha preguntado al director general "cómo se gasta el dinero de todos los ciudadanos aragoneses y qué compromisos está ejecutando el segundo Gobierno de Azcón con el presupuesto aprobado por el Ejecutivo PP-Vox, que está en situación de prórroga".

Galeano ha aseverado también --en rueda de prensa posterior-- que el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, "está ausente de la gestión diaria", que es "nefasta", apuntando que debido a la prórroga presupuestaria el Gobierno autonómico ha ejecutado en el primer cuatrimestre del año 200 millones de euros menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que perjudica a la tramitación administrativa de los expedientes, cuya ejecución se retrasa, repercutiendo en el ciudadano.

"La recaudación va bien, tenemos ingresos al alza, pero el problema es consecuencia de la prórroga presupuestaria, y tener a un presidente más ocupado de la política nacional y que no está en la gestión del día a día de una comunidad exige la mejor de las gestiones en una situación de prórroga".

La diputada popular Blanca Puyuelo ha detallado que "Aragón cuenta con un presupuesto prorrogado", pero "aunque desde el Gobierno anterior presentaran o aprobaran presupuestos, su gestión fue más fácil, pero no mejor".

Desde las filas de Vox, Fermín Civiac ha destacado que "cada vez que hay un informe de la Cámara de Cuentas en relación con el Salud no sale bien y no se cumple la legalidad". "Hay un descontrol en el gasto y un exceso de autonomía por parte de los jefes de servicio de los grandes hospitales", ha añadido.

En representación de CHA, José Luis Soro ha expuesto que "las consecuencias de que haya una prórroga presupuestaria son más de índole política que técnica o administrativa". Ha solicitado al director general "más información sobre la unidad de control de gasto".

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha cuestionado "cuál ha sido la gestión del presupuesto en esta prórroga", al tiempo que ha mostrado preocupación "por la posible falta de inversiones necesarias que puedan quedar pendientes con la prórroga".

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha manifestado que "hay que ser comedidos en el uso de la situación de prórroga presupuestaria", y ha denunciado que "no es verdad que no haya problemas de personal" porque "el año pasado se dejaron plazas sin cubrir y despidieron interinos para no gastar".