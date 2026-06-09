El Gobierno de Aragón nombra a Raúl López director general de Desregulación

El director general de Desregulación del Gobierno de Aragón, Raúl López Martínez. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Raúl López Martínez (Zaragoza, 1971) será el nuevo director general de Desregulación del Gobierno de Aragón en la presente legislatura.

López es licenciado y doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es juez sustituto y profesor en universidades como ESIC University, Universidad San Jorge, Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Europea.

Cuenta con el Máster en Investigación en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid-ICADE y ha publicado varios libros y artículos de carácter jurídico, participando como ponente habitual en congresos y seminarios, nacionales e internacionales.

También es asociado-colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas.

Ha dirigido el Observatorio del Deporte Femenino, órgano privado de carácter académico y consultivo, formado por profesionales del sector jurídico, docente y deportivo.

La Dirección General de Desregulación presenta competencias enfocadas en reducir o eliminar normativas y trámites burocráticos para simplificar la administración y promover la actividad económica.