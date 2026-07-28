El Gobierno de Aragón reabrirá este miércoles la carretera A-132 entre Ayerbe y Puente la Reina (Huesca)

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y la directora general de Vivienda, María Pía Canals. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha emitido una instrucción para paralizar las obras de mejora de la carretera A-132 entre Ayerbe y Puente la Reina (Huesca) y abrirla este miércoles, 29 de julio, al tráfico rodado.

En rueda de prensa, López ha señalado que intentará "llegar a un punto de encuentro" con los alcaldes afectados por el cierre temporal de la carretera A-132 entre Ayerbe y Puente la Reina (Huesca) por obras de mejora.

Después de que los alcaldes hayan decidido acudir a la justicia para solicitar que no se cierre esta carretera, López ha señalado que el Ejecutivo autonómico está llevando a término el Plan de Carreteras del Gobierno anterior y que este tramo de la A-132 es uno de los que más dificultades ofrecen.

"Lo estamos ejecutando con bastante solvencia", ha señalado López, avanznado que el Plan estará terminado entre abril y mayo de 2027 en su totalidad, con 1.760 kilómetros de carreteras mejorados.

Ha indicado que las empresas concesionarias tienen interés en terminar en el menor plazo posible y en las mejores condiciones, añadiendo que el Departamento tratará de llegar a acuerdos "razonables" con el territorio para evitar el "coste social".