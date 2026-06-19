El Gobierno de Aragón recuerda las medidas de autoprotección ante la primera ola de calor del verano

Se aconseja beber agua con frecuencia, incluso sin sed. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aragón afronta la primera ola de calor del verano, con temperaturas muy altas y persistentes en los próximos días. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha recordado las principales medidas de autoprotección, con especial atención a las horas centrales del día y a los colectivos más vulnerables.

La AEMET prevé la llegada de una masa de aire sahariano muy cálida y seca, que disparará las temperaturas a partir del fin de semana. En Aragón, el episodio provocará un ascenso progresivo de los termómetros, con máximas que podrían alcanzar los 43 grados en el valle del Ebro y noches especialmente cálidas.

Ante este escenario, Protección Civil ha subrayadp la importancia de tomar precauciones para evitar golpes de calor, deshidrataciones y otros problemas de salud. El riesgo aumenta en las horas centrales del día, especialmente en personas mayores, niños, personas con patologías previas y quienes trabajan al aire libre.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición al sol en las horas de más calor, reducir la actividad física intensa y, si es posible, aplazar trabajos o ejercicio en el exterior. También se aconseja beber agua con frecuencia, incluso sin sed, mantener una alimentación ligera y evitar el alcohol, así como permanecer en espacios frescos, bajar persianas durante el día y ventilar por la noche.

En el exterior es recomendable usar ropa ligera y clara, proteger la cabeza y aplicar protección solar adecuada. Protección Civil recuerda además la importancia de vigilar a las personas más vulnerables y no dejar nunca a niños, mayores o animales en el interior de vehículos estacionados, ni siquiera unos minutos.

También conviene estar atentos a síntomas de agotamiento por calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza o desorientación. En caso de síntomas graves, como una temperatura corporal muy elevada, pérdida de conciencia o vómitos, debe llamarse al 112.

RIESGO DE INCENDIOS

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha advertido del riesgo de incendios forestales, con Nivel de Alerta Roja en 15 zonas de meteoalerta: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Por tanto, se pide extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego. La posible aparición de tormentas secas podría incrementar este riesgo.La evolución del episodio mantiene aún cierto grado de incertidumbre, aunque las previsiones apuntan a que el calor continuará durante buena parte de la próxima semana.