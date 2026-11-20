1135962.1.260.149.20261120173012 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón recurrirá ante los tribunales el Real Decreto que regula los centros de datos, que ha aprobado este viernes el Ejecutivo central. El presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha considerado que esta norma "va contra las inversiones" y la creación de miles de puestos de trabajo, en general contra los intereses de Aragón.

Azcón ha declarado a los medios de comunicación que "Aragón lleva años trabajando para atraer inversiones tecnológicas" y, actualmente, es la región de todo el sur de Europa que más inversiones ha logrado atraer.

"Son miles de millones de euros de inversión y miles de puestos de trabajo que se crearían", ha expuesto el jefe del Ejecutivo autonómico, tildando de "incomprensible" que el Gobierno de España y el PSOE "estén luchando contra Aragón".

Ha mencionado también el recurso contencioso-administrativo presentado por la alcaldesa de Pedrola (Zaragoza) y número dos del PSOE aragonés, Manuela Berges, contra el PIGA de la gigafactoría de baterías de Stellantis-CATL, lo que equivale a "poner piedras en el camino de una inversión tan importante".

Jorge Azcón ha hecho notar que el Gobierno central ha dado el visto bueno al Real Decreto "en tiempo de descuento y por intereses electoralistas".

A su juicio, "no tiene sentido que, a muy pocos días de las elecciones generales, el Gobierno de España apruebe un Real Decreto por motivos exclusivamente electoralistas que va directamente contra los intereses de nuestra comunidad autónoma". Se ha mostrado convencido de que un Gobierno de España presidido por Alberto Núñez Feijóo entenderá "la importancia de que España y Aragón estén a la cabeza de las inversiones tecnológicas".

Para Azcón, el Real Decreto de centros de datos crea "inseguridad jurídica y perjudica directamente a Aragón", dando por seguro que si gobierna Feijóo, lo derogará.

Las multinacionales del sector han trasladado a Azcón su "preocupción" por este decreto porque "imposibilita realmente que muchos de estos proyectos puedan ver la luz", de ahí "la responsabilidad de recurrirlo". También ha comentado que a los proyectos que se están instalando en Cataluña "se les ponen unas condiciones" y los de Aragón "tienen otras condiciones distintas".

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

En otro orden de cosas, Azcón ha aludido también a la planificación energética aprobada por el Consejo de Ministros, considerando al respecto que "se va a revisar porque no solo adolece de proyectos que podían llegar a nuestra comunidad autónoma y tengo mis dudas de que vayan a llegar, sino que el problema es que el 43% de lo que recoge hoy esa planificación energética son las obras que se tenían que haber hecho y que no se han hecho".

"El retraso con el que se aprueba ya es por sí criticable, pero es evidente que, además, la crítica viene no por el trabajo que se pretende hacer en el futuro solamente, sino también por el que se debería haber hecho y no se ha hecho", ha concluido.