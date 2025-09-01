El Gobierno de Aragón reduce exámenes orales en oposiciones para priorizar ejercicios escritos y prácticos

Opositores a auxiliar administrativo acceden a una prueba selectiva en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Se quitarán "materias obsoletas" de los temarios y se podrá aprobar con un 33% si no se cubren las plazas convocadas

ZARAGOZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado un nuevo marco de criterios que transforma los procesos selectivos de acceso a la Administración General, que reduce los exámenes orales, al entender que constituían "una barrera de entrada" para muchos opositores, y prioriza los ejercicios escritos y prácticos, "que permiten valorar de forma más directa los conocimientos y competencias vinculados al puesto".

Esta reforma, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) este lunes, se enmarca dentro de un compromiso para modernizar la gestión del empleo público, con el fin de facilitar la participación de los aspirantes sin renunciar al rigor ni a la calidad de la selección, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se han revisado los temarios, eliminando materias obsoletas y reforzando aquellas imprescindibles en la Administración actual, como la digitalización, la igualdad o la prevención de riesgos.

Una reducción que, han insistido desde el Gobierno de Aragón, "no implica menor exigencia, sino mayor pertinencia" ya que se evaluarán los contenidos "realmente útiles para el desempeño de las funciones públicas".

Todos los procesos selectivos que se convoquen a partir de ahora se regirán por las nuevas normas de simplificación y evaluación establecidas en este acuerdo.

El nuevo sistema fija que para superar cada ejercicio será necesario obtener al menos el 50% de la puntuación máxima. Si el número de aprobados no alcanza el de plazas convocadas, la lista se completará por orden de nota hasta cubrirlas, siempre que se logre al menos un 33% de la puntuación.

Desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública han confiado en que este nuevo marco sirva para obtener una selección "que evalúe con claridad tanto los conocimientos como las habilidades de los aspirantes, y que consiga el reclutamiento de los más capacitados para el servicio a los ciudadanos".