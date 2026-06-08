El Gobierno de Aragón respalda el proyecto de Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cereza de Calatayud y del Aranda'

De izquierda a derecha, la consejera de Agricultura, Arancha Simón; Gustavo Lázaro, el vicepresidente Alejandro Nolasco, Alberto Pérez Millán y la directora general Amparo Cuéllar - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, se han reunido este lunes en Zaragoza con el presidente de la asociación de agricultores que impulsa la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cereza de Calatayud y del Aranda', Alberto Pérez Millán (Mountain Cherry), quien ha acudido acompañado por Gustavo Lázaro (Grupo Interlázaro).

En la reunión también ha participado la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar.

La creación de esta nueva IGP sumará una marca oficial de calidad diferenciada con la que reforzar la producción y comercialización de la cereza de estas dos comarcas zaragozanas. Una circunstancia que permitirá obtener más valor añadido y rentas para el decisivo sector primario de este territorio.

Un centenar de agricultores y comercializadores están agrupados en la asociación que impulsa el proyecto de esta IGP. Suman unas 1.500 hectáreas de cultivo. La cereza se ha convertido en una de las producciones agrícolas más importantes y económicamente estratégicas en las comarcas de Calatayud y del Aranda, zona que cuenta con una excelente calidad del producto y un reconocimiento creciente en los mercados.

La cereza producida en estas dos comarcas zaragozanas tiene unas características propias y diferenciadoras que la distinguen claramente frente a otras producciones de Aragón y de España.

El vicepresidente Nolasco y la consejera Simón han subrayado que la maquinaria administrativa del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación va a trabajar "de forma prioritaria para acelerar al máximo la tramitación".

Dado que dependerá de los "extensos plazos" que se siguen en la burocracia europea --pueden pasar una media de dos años hasta la autorización definitiva--, la consejera Simón ha animado a la asociación de productores que promueve esta nueva IGT a que "a ser posible, antes del 30 de julio esté lista la documentación del proyecto necesaria para elevarla al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea".

El próximo lunes, Arancha Simón y Amparo Cuéllar visitarán la comarca de Calatayud para conocer sobre el terreno este estratégico subsector agrario de la cereza y mantener un encuentro con el presidente de la asociación promotora y con otros representantes de este tejido frutícola.