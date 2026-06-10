El Gobierno de Aragón restaurará la cabecera y la nave de la Iglesia de Santiago de Montalbán (Teruel). - GOBIERNO DE ARAGÓN

MONTALBÁN (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Vivienda, va a poner en marcha un ambicioso proyecto de conservación y restauración de la cabecera y la nave de la Iglesia de Santiago de Montalbán (Teruel).

Este plan integral cuenta con una inversión global asignada que supera los 2,4 millones de euros, cofinanciados a través del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), por importe de 2.200.000 euros, y con el apoyo del Ministerio de Cultura, que realizará una aportación de 200.000 euros.

La Iglesia de Santiago de Montalbán está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría de protección patrimonial a nivel aragonés y estatal. Construido entre los siglos XIII y XIV, el templo destaca por ser una edificación singular de estilo gótico-mudéjar de nave única con capillas laterales cubiertas por bóvedas de crucería y una tribuna con funciones militares originales.

El edificio es especialmente valorado por su fábrica mixta, que alterna sillar en la zona inferior y ladrillo en la superior, y por su riquísima ornamentación alta que combina ladrillos resaltados en esquinillas, lazos y rombos con refinadas piezas de cerámica vidriada.

El actual documento técnico para intervenir en el templo refunde, actualiza y pone al día dos proyectos independientes redactados a comienzos de la pasada década por la Dirección General de Patrimonio Cultural para la cabecera y la nave, pero que nunca llegaron a ejecutarse. Para garantizar la plena viabilidad de los trabajos en la actual coyuntura económica, se ha realizado un riguroso ajuste del ámbito de actuación.

Asimismo, se están llevando a cabo numerosos estudios previos para diagnosticar posibles problemas estructurales en el campanario y su zona contigua, que quedan fuera del área actual de intervención. En este sentido se están realizando un estudio geotécnico, georrádar, levantamiento 3D, informes sobre el estado de la estructura del edificio. De este modo, las patologías podrán ser abordadas de manera independiente en un proyecto específico de consolidación estructural que se ejecutará en un futuro próximo.

FASE I

La fase I del actual proyecto se concentrará principalmente en el interior de la iglesia, aplicando soluciones punteras bajo criterios de restauración científica y respetando los principios de discernibilidad y reversibilidad de los materiales. Se trabajará en el control de humedades, con la instalación de un sistema pasivo de deshumidificación y el uso de morteros macroporosos especiales para los muros.

También en la conservación pictórica, con la limpieza de la capa grisácea superficial, consolidación de estratos disgregados, sellado de fisuras y reintegración cromática selectiva mediante el uso de morteros pigmentados en masa para respetar la policromía original; y se intervendrá en la piedra y la madera, con una desinsectación preventiva de vigas y maderas históricas, junto con el retacado de juntas de cantería con morteros hidráulicos y microanclajes.

La intervención cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, de los que 200.000 euros los aporta con una subvención el Ministerio de Cultura; un millón de euros proceden del FITE 2024, con un plazo de ejecución antes de finales de 2027; y 1,2 millones del FITE 2025, que tendrá que ejecutarse antes de finales de 2028.

COLABORACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

La actuación ya cuenta con la pertinente autorización cultural y la licencia urbanística municipal. El siguiente paso administrativo por parte del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial será la licitación de las obras, así como de los contratos relativos a la dirección facultativa de las mismas.

Las obras serán acometidas en su totalidad por equipos de conservadores-restauradores especialistas, asegurando la salvaguarda de uno de los mayores legados artísticos de la provincia de Teruel.

Además, el proyecto contará con una estrecha colaboración interdepartamental entre los técnicos de la Dirección General de Vivienda y Subdirección Provincial de Teruel, junto a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, garantizando una supervisión multidisciplinar y rigurosa. El Ayuntamiento de Montalbán también ha cooperado en numerosas reuniones y se ha implicado en la puesta en marcha de este proyecto que les permitirá conservar uno de los elementos más icónicos de la localidad.

Durante todo el proceso, el templo se mantendrá bajo un estricto control de monitorización mediante la colocación de fisurómetros de precisión y la realización de más estudios previos, como un nuevo levantamiento 3D para vigilar preventivamente cualquier movimiento estructural colateral y planificar las siguientes fases de actuación de forma eficaz.