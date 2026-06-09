El Gobierno de Aragón se siente "con capacidad suficiente para afrontar los incendios" forestales

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, conversa con el diputado de Vox Sergio Marco. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal de la Consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, ha afirmado que el Ejecutivo tiene "capacidad suficiente para afrontar los incendios" forestales y ha puesto de relieve que el operativo contra el fuego es "extraordinariamente eficaz".

Oliván ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón, a petición del consejero, Luis Biendicho, CHA, Aragón-Teruel Existe y el PSOE, poniendo de relieve el esfuerzo del área contra los incendios forestales, que ha vinculado a la gestión de las masas forestales a lo largo de todo el año.

El operativo contra incendios trabaja los doce meses del año y lleva a cabo "un trabajo puntero", colaborando con los servicios de otras comunidades autónomas, ha expuesto Oliván, recordando que el reconocimiento de la categoría de bombero forestal no solo está recogido en una ley de ámbito nacional, sino también en el convenio colectivo de la empresa pública autonómica SARGA y se ha empezado a abonar en nómina.

Hay 62 bases para las cuadrillas terrestres y ocho para las helitransportadas, con nueve bases de helicópteros. La mitad de las bases terrestres ya están adecuadas y la otra mitad está "pendiente de trabajos". Este año se construirán dos puntos de encuentro nuevos en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y Teruel, ha avanzado Oliván, enfatizando que "no se puede revertir una situación de 20 años atrás de golpe y porrazo".

Se mejorarán los recursos contra incendios, con el uso de drones y la aplicación informática 'Flama', se acentuarán los convenios con las diputaciones provinciales para crear anillos en los entornos de los municipios, "una zona perimetral donde se actúa sobre la vegetación para disminuir el riesgo de incendios"; ya se ha actuado en Orihuela del Tremedal (Teruel).

La ejecución de los anillos es un trabajo "a más" y el operativo contra incendios interviene en una media de 4.000 hectáreas para disminuir la cantidad de combustible. Se está haciendo "un esfuerzo importante" en la formación de los bomberos forestales y se ha realizado un curso de formación en extinción de noche en Teruel, a lo que se suma un protocolo de colaboración con el SEPRONA.

Las quemas prescritas para disminuir la cantidad y calidad de combustibles continuarán, con unas 200 hectáreas al año, un evento que permite mejorar la formación de los agentes forestales. Se elaborarán planes de mejora en los montes de utilidad pública para favorecer el pastoreo.

TERRITORIO

Ana Oliván ha expuesto que la Dirección General comprende la gestión forestal y contra incendios, un área "centrada en el territorio" basada en "la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos" en beneficio de quienes viven en el territorio.

La gestión será "activa y planificada", ha indicado, añadiendo que la gestión forestal y contra incendios "son dos caras de la misma moneda" e incluye la reforestación, que continuará en esta legislatura para restaurar paisajes y proteger los suelos de la erosión, realzando la creación de empleo en el medio rural, que beneficia en especial al sector forestal. Hay 900.000 árboles plantados.

También se realizarán plantaciones mediante la colaboración público-privada y se elaborará un "plan de la madera", con un programa de aprovechamientos de la madera y la biomasa, identificándose las zonas ideales, también con colaboración público-privada: "Se trata de realizar una gestión activa".

El abandono progresivo del sector agropecuario incrementa la existencia de madera en las masas forestales, lo que crea competencia por el agua y "supone un riesgo para los incendios forestales". Aragón aprovecha solo un diez por ciento del aumento de las masas forestales, aunque hay un aumento de la demanda empresarial de este material. Con cargo al FITE se destinarán ayudas para la gestión forestal por un millón de euros.

"FALTA DE EFECTIVOS"

Desde el PSOE, el diputado Carlos Ros ha alertado de "la falta de efectivos" por las jubilaciones de técnicos forestales, que ya se conocían en 2024, 82 efectivos, el 22 por ciento de la plantilla actual: "Los efectivos van mermando". En el Matarraña se pasa de 13 técnicos a siete, ha apuntado.

"Aragón está en la cola de formación de este tipo de trabajadores", se ha quejado Ros, recordando que el anterior consejero, Manuel Blasco, ya recibió peticiones de aumento de efectivos y ha dicho que es "peligroso" enviar a la lucha contra incendios a personal sin la formación adecuada.

También ha dicho que "los aprovechamientos forestales son necesarios", anotando las quejas en el territorio porque las empresas del sector "dejan los caminos un poco destrozados". Ha apoyado la ganadería extensiva para reducir la masa vegetal.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha centrado su intervención en la gestión forestal, las condiciones laborales de los bomberos y la adaptación al cambio climático. Ha preguntado qué actuaciones concretas se han llevado a cabo para prevenir incendios forestales en el último año y con qué presupuesto y, además, ha alertado de la ampliación del periodo de alerta de incendios por el cambio climático. "No podemos seguir gestionando incendios como en el siglo XX", ha sentenciado.

"Todavía existen bases que no tienen las condiciones mínimas para cualquier trabajador", ha dicho, preguntando cuántas bases tienen duchas, vestuarios y aseos adecuados, si considera el Gobiero aceptable que los trabajadores de SARGA tengan que llevarse a su casa sustancias cancerígenas porque en ocasiones las bases son solo "puntos de encuentro". Ha urgido a poner en funcionamiento la Agencia Aragonesa de Emergencias.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha llamado la atención sobre "el enorme impacto" de estas políticas, especialmente para el territorio y ha comentado que hay "un claro desequilibrio" entre los medios destinados a extinción de incendios y el presupuesto para el resto del área de gestión forestal.

Guitarte ha destacado "la proliferación de planes", pero "el reto no es producir más documentos, sino la eficiencia presupuestaria y las acciones en el territorio", defendiendo que la gestión forestal "es también una estrategia para la lucha contra la despoblación", ha rechazado "las grandes reforestaciones" y ha observado que "el monte ha cambiado". Ha criticado "la falta de indicadores públicos". Ha pedido que se impulse una política para ordenar el papel de la ganadería extensiva en la lucha contra incendios.

Ha representado al PP la diputada Susana Cobos ha puesto de relieve "la coherencia, la política útil, seria y pegada al territorio" por parte de la Dirección General, como está plasmado en el pacto de gobierno PP-Vox.

También ha realzado "la presencia activa en el territorio" y la apuesta por una gestión "moderna y compatible con el desarrollo económico de los pueblos", en especial por la gestión forestal. Cobos ha apoyado la colaboración público-privada.

Se ha solidarizado con los bomberos forestales para afirmar que "nunca ha estado el operativo como ahora", preguntando a CHA cuánto presupuesto destinó el Gobierno cuatripartito anterior a esta materia.

El diputado de Vox Sergio Marco ha expresado que la superficie forestal es "enorme" y "su principal enemigo no es el fuego, sino el abandono", criticando "la visión excesivamente burocrática" de la gestión forestal durante años, reivindicando las políticas de prevención, por ejemplo reducir la masa de combustible vegetal.

Ha aplaudido la gestión forestal y la prevención de incendios "como dos caras de la misma moneda", emplazando a intensificar la actividad económica en los pueblos con medidas como la reforestación y la lucha contra incendios, también la confección de un plan de gestión de la madera para movilizar recursos mediante la colaboración público-privada. Ha elogiado la optimización de la lucha contra incendios.