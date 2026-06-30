El Gobierno de Aragón trabajará intensamente durante la noche para combatir el incendio forestal en Leciñena

Los consejeros Bermúdez de Castro y Biendicho tras la reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado que el operativo de prevención y extinción de incendios del Ejecutivo autonómico trabajará intensamente toda la noche para combatir el incendio forestal que se ha iniciado esta tarde en el término municipal de Leciñena y que está afectando a la Sierra de Alcubierre, entre las provincias de Zaragoza y Huesca, y ha quemado ya unas 1.000 hectáreas.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado por videoconferencia desde Bruselas en la reunión, para conocer de primera mano el estado y la evolución del fuego, mientras que han asistido presencialmente también la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho.

El incendio se ha iniciado sobre las 15.50 horas, se ha activado a las 17.00 horas la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) y, de manera inmediata, la situación operativa 2, nivel 1. El despliegue de medios en la zona ha sido muy rápido, porque la columna de humo indicaba que el fuego tenía mucho potencial y al adentrarse en masa forestal se ha actuado más en los flancos. Hasta el momento, la superficie afectada es de más de mil hectáreas.

El fuego está afectando a zona forestal de la Sierra de Alcubierre, pinar, monte bajo y cultivos agrícolas. En el operativo han estado trabajando esta tarde más de 250 efectivos de INFOAR, bomberos de Diputación de Zaragoza y Ayuntamiento de Zaragoza, Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Protección Civil y personal técnico.

"Estamos ante un incendio mucho más preocupante que el de la semana pasada, con una afección real de masa forestal y una evolución muy rápida: en apenas una hora hemos pasado de situación operativa 0 a 2 y hemos tenido que activar a la UME", ha detallado Bermúdez de Castro, para advertir de que las condiciones han sido "muy graves", con "35 grados, muy baja humedad y, sobre todo, el cierzo", lo que ha provocado que "en dos horas y media se hayan quemado unas mil hectáreas" en la sierra de Alcubierre.

DESPLIEGUE IMPRESIONANTE

El consejero ha señalado que "el despliegue de medios ha sido impresionante desde el primer momento, pero el incendio es complejo y no podemos ser optimistas", ha dicho, para agradecer la colaboración y ayuda de todas las instituciones y de los grupos de trabajo de voluntarios y vecinos de la zona.

En el terreno han estado operativos siete autobombas, diez cuadrillas terrestres, cuatro brigadas helitransportadas, un vehículo de puesto de mando avanzado, un director técnico de extinción, cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero mediano y cuatro brigadas helitransportadas, por parte de INFOAR.

Asimismo, la BRIF de Daroca, un bombardero de Plasencia del Monte y un avión anfibio FOCA 31 de Zaragoza, por parte del MITECO; un batallón de la UME; tres autobombas y una nodriza de la Diputación Provincial de Zaragoza; una autobomba y una nodriza de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza; dos conductores, dos técnicos de emergencias, el vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos todoterrenos y una furgoneta de Protección Civil; un helicóptero bombardero tipo 2, maquinaria pesada y tres aviones anfibios.

Esta noche se mantendrán seis equipos compuestos de cuadrillas terrestres y autobombas de INFOAR, los dos batallones de la UME y los equipos que han aportado las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza. Se va a trabajar intensamente durante toda la noche en la zona, en los flancos e intentando atacar la cabeza del fuego si da oportunidad, si bien el día clave para combatir el fuego será este miércoles.

"Durante la noche se trabajará para frenar su avance por los flancos y evitar que siga expandiéndose hacia Huesca, especialmente hacia el entorno de Robres, aunque las previsiones meteorológicas para el día siguiente --con más viento, más calor y menos humedad-- anticipan un día muy duro en la extinción", ha aseverado el consejero.

Pese a la gravedad, ha apuntado que "a corto plazo no se prevén evacuaciones ni confinamientos en municipios", aunque se mantiene la vigilancia constante del humo y las llamas. Además, ha anunciado que se están valorando refuerzos de otras comunidades y del Estado "no por falta de medios, sino para garantizar relevos" ante un incendio que ha calificado de "muy preocupante" y que está afectando a "un entorno precioso que tristemente se está destruyendo".

El consejero ha detallado también que ha sido necesario cortar la carretera A-129, entre Leciñena y Alcubierre, y ha realizado un llamamiento a la prudencia a la población, dado que "estamos en una época de máxima alerta por incendios forestales y llevamos unos días con unas altísimas temperaturas y con unas circunstancias de unos días de muchísimo calor".

Previamente a la reunión del CECOPI, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, se han desplazado esta tarde hasta el municipio de Leciñena, donde se ha ubicado el Puesto de Mando Avanzado para coordinar las labores de extinción del incendio. Este miércoles, a las 8.30 horas, se reunirá de nuevo el CECOPI en el centro de emergencias 112.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

En cuanto a las condiciones meteorológicas, la AEMET ha informado de que la predicción es de cierzo noroeste en aumento en las próximas horas, con posibilidad de alcanzar rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora mañana miércoles, con la zona en aviso amarillo. La humedad es ahora del 60% o70%, al refrescar con la noche, pero por la mañana se espera que baje de nuevo al 30%-40%.

La máxima ha sido hoy en la zona de 35 grados, la temperatura máxima para mañana alcanzará los 30 o 31 grados.