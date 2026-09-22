El Gobierno aragonés conecta a 120 empresas con compradores de 20 países para impulsar oportunidades de negocio

La consejera Eva Valle junto al director general Javier Camo en Meet the Buyer 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha visitado este martes la quinta edición de Meet the Buyer Aragón 2026, el encuentro internacional organizado por Aragón Exterior (AREX), con la colaboración de Aragón Alimentos, que reúne durante dos jornadas a empresas aragonesas y compradores internacionales con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar la presencia exterior de los productos y servicios de la Comunidad.

La edición de este año conecta a más de 120 empresas aragonesas con 26 compradores procedentes de 20 países a través de más de 380 reuniones comerciales individuales. Se trata de encuentros previamente programados en función de los intereses de compradores y compañías participantes para maximizar las posibilidades de generar acuerdos, contratos y nuevas relaciones comerciales.

Durante su visita, la consejera ha destacado el buen momento que atraviesa la economía aragonesa y el creciente posicionamiento internacional de sus empresas. "Aragón está demostrando que tiene empresas capaces de competir en cualquier mercado del mundo. Encuentros como Meet the Buyer permiten que más compañías aragonesas accedan a clientes internacionales y sigan creciendo fuera de nuestras fronteras", ha señalado Eva Valle.

Entre las empresas participantes, destaca de nuevo la presencia de Indra, uno de los grandes grupos tecnológicos e industriales en toda Europa. La compañía ha acudido al encuentro con responsables de dos de sus divisiones, una especializada en transformación del metal y otra en prototipado industrial, lo que amplía las oportunidades de negocio para las empresas aragonesas en ámbitos vinculados a la fabricación avanzada, la innovación tecnológica y el creciente sector de la defensa.

Precisamente, la consejera ha subrayado además el papel protagonista que desempeñan los sectores industriales y agroalimentarios, dos de los grandes motores de la economía aragonesa y ha afirmado que "tenemos una industria innovadora, tecnológica y con vocación internacional, y un sector agroalimentario cada vez más competitivo y reconocido fuera de nuestras fronteras. Son actividades que generan riqueza y empleo en todo el territorio y que tienen un enorme potencial de crecimiento internacional".

CASOS DE ÉXITO A TRAVÉS DE MEET THE BUYER

Un ejemplo de los resultados que puede generar este tipo de iniciativas es el caso de Magdalenas Lázaro. Gracias a los contactos establecidos en una edición anterior de Meet the Buyer, la compañía ha logrado incorporar sus productos a los supermercados Auchan de Polonia. Actualmente exporta cerca del 90% de su producción y está presente en alrededor de 90 países.

Valle ha destacado que la presencia de grandes compañías europeas confirma la competitividad de la industria aragonesa y abre nuevas posibilidades de colaboración para empresas especializadas en mecanizado, transformación metálica, fabricación de componentes, ingeniería y desarrollo de prototipos.

En un contexto en el que Europa está reforzando sus capacidades industriales y tecnológicas vinculadas a la seguridad y la defensa, Aragón cuenta con un tejido empresarial preparado para aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

AREX COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Eva Valle también ha puesto en valor el trabajo de Aragón Exterior como herramienta de apoyo a la internacionalización empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. "El tamaño de una empresa no puede ser una barrera para salir al exterior. Desde el Gobierno de Aragón seguimos apostando por facilitar contactos, abrir puertas y acompañar a nuestras empresas para que encuentren nuevas oportunidades de negocio en otros mercados", ha asegurado.

Meet the Buyer Aragón 2026 está organizado por Aragón Exterior con la colaboración de Aragón Alimentos-Aragón, Sabor de Verdad, y cuenta además con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Valencia, Port de Barcelona, Fundación Ibercaja y Mobility City.

La segunda jornada del encuentro estará dedicada a visitas de compradores internacionales a empresas aragonesas para conocer de primera mano sus procesos productivos y capacidades industriales, favoreciendo así el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.

La consejera ha concluido con el deseo de que "Aragón siga ganando presencia en los mercados internacionales y que cada vez más empresas puedan competir y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía global. Esa es una de las claves para seguir generando inversión, actividad y empleo en nuestro territorio".