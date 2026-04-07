El Gobierno aragonés culmina la mayor migración tecnológica de su sistema económico-financiero

Un empleado público trabaja en una de las oficinas de la Administración autonómica. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de tres millones de expedientes, cuatro millones de facturas y un volumen masivo de operaciones vinculadas a la gestión logística sanitaria han cambiado de sistema sin que la Administración dejara de funcionar. El Gobierno de Aragón ha culminado con éxito la migración de su sistema corporativo de gestión económico-financiera y logística sanitaria a una nueva plataforma tecnológica en la nube, uno de los proyectos de modernización digital más complejos abordados por la Comunidad.

La actuación ha permitido trasladar los sistemas SERPA y SERPA Salud a la nueva versión SAP S/4HANA en un entorno de nube privada, mejorando de forma notable el rendimiento, la seguridad y la capacidad de gestión de procesos clave como la tramitación de expedientes, la contabilidad, la tesorería o la logística sanitaria.

La migración, que se ha hecho durante los días festivos de Semana Santa para que los usuarios no se viesen afectados en su trabajo diario, ha supuesto también el traslado de más de 3,5 terabytes de información histórica, sin afectar al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, en un proyecto desarrollado con la colaboración de la empresa tecnológica Inetum.

Esta transformación tecnológica supone una simplificación de los procedimientos internos y facilita el trabajo diario de más de 2.000 usuarios de la Administración General de Aragón, organismos autónomos y entidades públicas, con aplicaciones más ágiles, accesibles desde distintos dispositivos y mejor integradas entre sí.

FLEXIBILIDAD CON SEGURIDAD

El proyecto ha incluido, además, la renovación completa de los sistemas de análisis de datos, orientándolos a una mejor toma de decisiones, así como la modernización de las conexiones con aplicaciones externas, lo que mejora la supervisión y el soporte de los sistemas.

Con este cambio, Aragón avanza hacia un modelo de servicios digitales en la nube y pago por uso, que ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad y seguridad, reduce el riesgo de obsolescencia tecnológica y garantiza altos niveles de disponibilidad del sistema.

El proyecto, con una duración prevista hasta finales de 2028 y una inversión de 25 millones de euros, sitúa a Aragón como una de las comunidades de referencia a nivel nacional en la modernización tecnológica de la gestión pública. La evolución continuará en los próximos meses con la migración del sistema de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón, que dará servicio a cerca de 60.000 empleados públicos.