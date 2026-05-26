El Gobierno aragonés da subvenciones a 47 municipios para redactar planes o realizar actuaciones contra inundaciones

El importe de las ayudas asciende a 599.388,51 euros, distribuidas en dos anualidades entre 2026 y 2027. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), ha resuelto la convocatoria de subvenciones para la redacción de planes municipales de actuación ante riesgos de inundación y para la ejecución de actuaciones preventivas en terrenos de titularidad municipal o en tramos de su competencia, correspondiente al periodo 2026-2027. Un total de 47 municipios aragoneses se beneficiarán de estas ayudas, por un importe total de 599.388,51 euros, distribuidos en dos anualidades entre 2026 y 2027.

La resolución se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La convocatoria articula las ayudas en dos líneas. La línea 1, destinada a la redacción y aprobación de planes de actuación municipal, ha beneficiado a 40 municipios por un importe total de 225.958,76 euros. La línea 2, orientada al acondicionamiento y mantenimiento de terrenos con actuaciones preventivas sobre el terreno, ha concedido subvenciones a 12 municipios por un importe de 373.429,75 euros.

Cinco municipios (Lagueruela, Valle de Hecho, Cuarte de Huerva, Alcañiz y Monzón) han resultado beneficiarios en ambas líneas.La línea 1 financia, con cobertura del 100% del coste y hasta un máximo de 6.000 euros por solicitud, la redacción o actualización de planes municipales de actuación ante el riesgo de inundación.

En la provincia de Huesca, los municipios beneficiarios son Castiello de Jaca, Villanova, Plan, Canfranc, San Miguel del Cinca, Valle de Hecho, Bisaurri, Caldearenas, Las Peñas de Riglos, Castillonroy, Sallent de Gállego, Monzón y Benasque.En Teruel, la subvención alcanza a Olba, Castelserás, Torrijas, Torremocha del Jiloca, Gea de Albarracín, Mas de Las Matas, Valderrobres, Alcorisa, Alcañiz y Teruel.

Respecto a la provincia de Zaragoza, se benefician Calatayud, Lagueruela, Badules, Poleñino, Tosos, Remolinos, Sobradiel, Alfamén, Torres de Berrellén, Daroca, Longares, Ricla, Cadrete, Zuera, Ateca, Cuarte de Huerva y Mequinenza. En la mayoría de los casos la actuación consiste en la redacción de un plan nuevo; en Canfranc, Valle de Hecho, Remolinos, Sobradiel, Torres de Berrellén, Daroca y Cuarte de Huerva, la ayuda cubre la actualización de un plan ya existente.

La línea 2 subvenciona actuaciones físicas sobre el terreno para reducir la peligrosidad por inundación, con una cobertura de hasta el 80% del coste y un límite de 50.000 euros por solicitud. Las intervenciones financiadas abarcan desde limpiezas de cauce y trabajos de ribera hasta obras de protección de infraestructuras municipales.

En el Pirineo, Castejón de Sos actuará sobre el barranco Urmell y Valle de Hecho desarrollará un plan integral de reducción del riesgo de inundación en sus núcleos. Fraga, por su parte, ejecutará actuaciones en el tramo urbano del río Cinca. Boquiñeni desbrozará un tramo del río Ebro; Gallur reforzará la protección de infraestructuras municipales y acondicionará su ribera; Fuentes de Ebro intervendrá en el cauce urbano del río Ginel; Alcalá de Ebro dotará de maquinaria para la limpieza preventiva de maleza ante las crecidas del Ebro; y Cuarte de Huerva y Alcañiz limpiarán respectivamente los cauces del Huerva y del Guadalope.

Monzón actuará sobre el río Sosa con trabajos de restauración del espacio fluvial y eliminación de usos vulnerables, Báguena acometerá la reparación de daños en el entorno de su puente de piedra y Lagueruela ejecutará obras preventivas.