El Gobierno aragonés impulsa junto a Ecoembres una campaña para promover el reciclaje tras el eclipse

Cuando ya no vayan a utilizarse las gafas, se recomienda separar sus materiales, depositando la montura de cartón en el contenedor azul y el filtro en el contenedor de resto. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, junto a Ecoembes, ha puesto en marcha una campaña para promover la correcta gestión de los residuos durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un acontecimiento que convertirá a Aragón en uno de los principales puntos de observación del fenómeno y atraerá a varios cientos de miles de personas a la Comunidad Autónoma.

La previsión de desplazamientos durante esa jornada conllevará un incremento en el consumo de bebidas, comida para llevar y otros productos envasados, así como en el uso de gafas homologadas para observar el eclipse.

Ante esta situación, ambas entidades llaman a la prudencia para mantener los hábitos de reciclaje también fuera del hogar y a trasladar estos gestos cotidianos a un evento de estas características. El objetivo no es otro que compatibilizar el disfrute de este fenómeno astronómico con el respeto al entorno y la correcta gestión de los residuos.

El director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, José Montoya, ha destacado que desde el Gobierno de Aragón animamos a disfrutar de "este evento único y extraordinario. Mientras tanto, ponemos a disposición de la ciudadanía un total de 60 puntos de recogida en las localizaciones y puntos de observación para compatibilizar el ocio y el disfrute del evento con el respeto al entorno y la adecuada gestión de los residuos generados".

En estos puntos será posible depositar correctamente los envases generados durante la jornada. Asimismo, en aquellos lugares donde no existan contenedores próximos, se recomienda conservar los residuos hasta poder depositarlos en el contenedor correspondiente, evitando su abandono en el medio natural.

Durante este tipo de eventos es habitual consumir productos envasados, como botellas de agua, bolsas de aperitivos, latas o briks. Todos estos envases deben depositarse en el contenedor amarillo para que puedan reciclarse y convertirse en nuevos recursos.

¿QUÉ HACER CON LAS GAFAS TRAS EL ECLISPE?

En el caso de las gafas homologadas utilizadas para observar el eclipse, si permanecen en buen estado pueden conservarse para futuros eclipses o donarse a centros educativos o asociaciones para prolongar su vida útil.

Cuando ya no vayan a utilizarse, se recomienda separar sus materiales, depositando la montura de cartón en el contenedor azul y el filtro en el contenedor de resto. Si no es posible desmontarlas, deberán depositarse íntegramente en el contenedor de resto, ya que no son envases y, por tanto, no deben introducirse en el contenedor amarillo.

El gerente de Ecoembes en Aragón, Jorge Serrano, ha señalado que "desde Ecoembes se trabaja de forma coordinada para acercar el reciclaje a la ciudadanía". Eventos como el eclipse solar, que concentran a miles de personas, "son una oportunidad para reforzar estos hábitos y demostrar que reciclar también forma parte del ocio. Esta colaboración nos permite adaptar los mensajes al territorio y facilitar que los ciudadanos separen correctamente sus residuos allá donde se encuentren", ha concluido.