El Gobierno municipal pide a Sánchez Quero que diga cómo va a garantizar los festejos taurinos del Pilar

Archivo - El consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén. - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha pedido al presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez-Quero, que "abandone la estrategia de echar balones fuera y asuma de una vez sus responsabilidades".

"Lo que esperan los zaragozanos y todo el sector taurino no son excusas ni enfrentamientos estériles, sino que el presidente de la DPZ explique cómo va a garantizar que Zaragoza pueda celebrar con normalidad las vaquillas y las corridas de toros durante las próximas Fiestas del Pilar. La incapacidad de la Diputación para resolver un problema que ella misma ha generado no puede acabar perjudicando a toda la ciudad", ha señalado Lorén.

Respecto a las declaraciones sobre La Cartuja, el consejero ha afirmado que "al presidente de la DPZ le han informado mal o no ha entendido cuál era la situación". Ha recordado que la propuesta planteada por el alcalde socialista de La Cartuja pretendía instalar una plaza de toros en un solar municipal del centro deportivo, una actuación que contaba con informes técnicos municipales desfavorables por motivos de seguridad y por otras deficiencias.

"En el Ayuntamiento de Zaragoza las decisiones se adoptan respetando los informes de los técnicos y cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Esa es la forma de actuar de este Gobierno municipal y seguirá siéndolo. La ley está por encima de cualquier interés político", ha subrayado, mientras ha resaltado "que entendemos que la legalidad y el PSOE no van de la mano a la vista de que hay mas imputados socialistas que diputados tiene el PSOE en el Congreso".

Por último, Lorén ha insistido en que "el único debate que debería preocupar hoy al presidente de la Diputación es ofrecer soluciones inmediatas para garantizar la celebración de los festejos taurinos del Pilar, en lugar de intentar desviar la atención con polémicas que nada aportan a la resolución del problema" y que "si no puede asumir la gestión de la Misericordia, se la ceda al Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como ha pedido la alcaldesa Natalia Chueca".