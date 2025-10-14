El Gobierno traspasará a Sepes suelos penitenciarios para alzar 204 viviendas protegidas en Huesca y Zaragoza

(I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la ru - Diego Radamés - Europa Press

Para la gestión de las infraestructuras y terrenos, el Gobierno ha dado luz verde a una transferencia de 260 millones a Sepes

MADRID/HUESCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno traspasará a Sepes --que se convertirá en la nueva Empresa Estatal de Vivienda-- terrenos e infraestructuras del Ministerio de Interior que corresponden a suelos penitenciarios y que pasarán a albergar 1.332 viviendas protegidas y asequibles repartidas entre Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia (Alicante), Segovia y Burgos. En el caso de la capital altoaragonesa, se construirán 140 viviendas en los terrenos de la antigua cárcel provincial --calle Ramón y Cajal, 65--, mientras que sobre la parcela de la antigua prisión zaragozana de Torrero --en la avenida América-- se levantarán otras 64.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha indicado que, con este traspaso, el Gobierno está transformando lo que fueron "celdas" en "lugares que serán hogares".

"Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda para garantizar ese derecho y ese es el impulso con el que estamos trabajando a través de la nueva empresa pública de vivienda", ha expuesto.

Isabel Rodríguez ha indicado que el valor de estos terrenos es de 78 millones de euros, pero al igual que con las viviendas y suelos de la Sareb, el Gobierno establecerá una pasarela por la que el Ministerio no asumirá el pago. Uno de los terrenos traspasados será el de la cárcel de Carabanchel, en Madrid, que podrá albergará unas 508 viviendas en sus 27.000 metros cuadrados.

La ministra ha recordado que estas incorporaciones se suman a la transformación de terrenos militares en viviendas, con la incorporación de 17 nuevos cuarteles, y a la incorporación de las viviendas de Sareb a la nueva empresa estatal, unas 40.000 viviendas y 2.400 suelos.

En esta línea, ha indicado que también se está "avanzando rápido" en la transformación de Sepes en la nueva empresa pública para asegurar a todos un techo "independientemente" de cuál sea su situación "personal" o "económica".

Rodríguez ha afirmado que este traspaso es un "paso más" en la consolidación del parque público de vivienda, que "no solamente es público", sino que desde el Gobierno están "dignificando" en base a unos "estándares de calidad".

Para la gestión de esas infraestructuras y terrenos, el Consejo de Ministros ha dado luz verde asimismo a una transferencia de 260 millones de euros a Sepes para el desarrollo del Plan de Vivienda Asequible. Es en el marco de este Plan donde se desarrollarán, entre otros, los ocho terrenos de suelos penitenciarios de los que ha dado cuenta la ministra durante su intervención en rueda de prensa.

SEVILLA SERÁ LA SEGUNDA MAYOR POR NÚMERO DE VIVIENDAS

Sobre los nuevos traspasos a Sepes, la ministra de Vivienda ha indicado que los terrenos de la Cárcel de la Ranilla, en Sevilla, serán la segunda zona que albergará el mayor número de viviendas (240 unidades) en un terreno con 5.500 metros cuadrados, tras los de Carabanchel (Madrid).

"En este caso, todavía hay edificación y, por tanto, nos llevará también ese tiempo de demolición", ha expuesto.

En los terrenos de la antigua cárcel de Córdoba, la ministra ha indicado que se alzarán 174 viviendas, pero, en este caso, no se tendrá que demoler, lo que agilizará el tiempo.

En el resto de territorios, según indican desde el Ministerio, las viviendas promovidas serán: en Dénia (Alicante), 145 viviendas; en la Cárcel Provincial de Huesca, 140 viviendas; en la Cárcel del Torrero de Zaragoza, 64 viviendas; en la Cárcel de Segovia, 53 viviendas, y en Briviesca (Burgos), 8 viviendas.

Rodríguez ha recalcado que en cada una de las actuaciones hay una situación "distinta de planeamiento", aunque en todos está aprobado ya. Por tanto, no solo es importante construir "rápido", sino "avanzar" en la tramitación administrativa.

EN HUESCA, SEGOVIA Y BURGOS SE LICITARÁ PARA CONSTRUIR "PRÓXIMAMENTE"

"En cuanto a la situación de tres de ellas, que se encuentran en Huesca, Segovia y Burgos, estamos en un momento de actuación inmediata y, por tanto, de licitar próximamente estos terrenos para la construcción de la vivienda. Entraríamos ya a fase de licitación de obra, por entendernos", ha añadido.

El resto, ha indicado la ministra, están en trámites, pendientes de actualización o en redacción del proyecto, como en el caso concreto de Carabanchel, donde el proyecto de urbanización está ya en trámite y, "tan pronto como sea aprobado", se procederá a licitar.

En Carabanchel, ha apuntado Rodríguez, al igual que en el nuevo Barrio de Campamento en Madrid, se hará "compatible ir urbanizando e ir construyendo". "Significa ir trabajando el suelo para ir levantando las viviendas. Entonces lo vamos a compaginar para que, de esta manera, estas viviendas puedan estar cuanto antes", ha explicado.

HUESCA Y ZARAGOZA

Los terrenos de la antigua prisión provincial de Huesca comprenden 2.365 metros cuadrados, sobre los que ahora se levantrán 160 viviendas protegidas.

Construida en los años 40 y 50 con mano de obra presidiaria, este centro penitenciario tuvo capacidad para 231 reclusos --21 mujeres y 210 hombres--. Inaugurada en el año 1955, varios historiadores apuntan que esta fue una de las cárceles en las que el franquismo encerró a cientos de europeos que huían de otros regímenes represores en el continente.

En cuanto a la de Torrero, fue la principal prisión de la capital aragonesa desde 1928 hasta la construcción de la de Zuera. Su demolición comenzó en 2005.

Fue escenario de la represión franquista, con la ejecución de miles de presos en las tapias del vecino cementerio de Torrero y, durante la dictadura, pasaron por sus celdas dirigentes políticos, sindicalistas y homosexuales. Entre sus presos célebres destacan nombres como Mariano Viñuales o Soledad Real.