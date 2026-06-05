El Gobierno de Zaragoza aprobará 443 plazas en la Oferta de Empleo Público de 2026, con respaldo de los sindicatos

El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, en rueda de prensa. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará 443 plazas en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 que, por tercer año consecutivo, nace del "amplio consenso" porque cuenta con el respaldo de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento.

Así lo ha indicado el consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha presentado este viernes la propuesta, tras la última reunión de la mesa de negociación celebrada el pasado viernes en el Seminario con la participación de los representantes sindicales.

En dicho encuentro, todas las secciones sindicales mostraron su conformidad con el planteamiento de la Oferta de Empleo Público, salvo CGT que ha preferido consultarlo con su asamblea antes de pronunciarse al respecto.

"Llevamos tres años consecutivos en los que la OEP se ha aprobado con la unanimidad de todos los sindicatos, un hecho inédito en la historia de este Ayuntamiento", ha manifestado. Por tanto, la oferta nace con un "amplio consenso y responde adecuadamente a las necesidades planteadas por los Servicios municipales y al proyecto de ciudad de este Gobierno".

Precisamente, el proceso comenzó con la entrega del listado de vacantes y necesidades por parte de cada servicio a la Concejalía de Personal, que a su vez trasladó la propuesta inicial a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que activara el procedimiento.

"El departamento de Recursos Humanos trabaja para atender las necesidades de las áreas municipales y garantizar la plantilla necesaria para poder prestar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad", ha comentado el consejero municipal, quien ha querido recalcar el esfuerzo de los profesionales de RRHH.

MÁXIMO DE PLAZAS

Concretamente, la oferta de 2026, igual que la del año anterior, contempla el número máximo de plazas que autoriza la Tasa de Reposición de Efectivos marcada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fija para el Consistorio Zaragozano 341 vacantes a las que podrá optar cualquier ciudadano mediante una oposición de turno libre.

De esta cifra, 95 corresponden a puestos ocupados por trabajadores interinos que han entrado en el Ayuntamiento en el último año y que, gracias a la celeridad en los procesos de oposición, podrán optar a la plaza en un tiempo razonable, al contrario de lo que ocurría antes cuando llegaban a estar hasta diez años ocupando un puesto de forma interina, con la incertidumbre que eso conlleva, ha puntualizado Mendoza.

A estas 341 plazas, se suman 89 de promoción interna, alcanzando la cifra total de 443 plazas. Entre el amplio abanico de profesiones que requiere la gestión municipal, se buscan arquitectos, ingenieros industriales, economistas, informáticos, auxiliares administrativos, profesor de danza, trabajadores sociales, mecánicos, albañiles u oficiales de museos, entre otros.

Con esta nueva oferta pública de empleo, la tasa de ocupación alcanza el 97% y la temporalidad se sitúa en el 1,07%, un dato, ha dicho, Mendoza, "que dista mucho del 19% que encontré en el año 2019 cuando me hice cargo de esta responsabilidad con el Gobierno de Jorge Azcón". Ha subrayado que el trabajo de "aquel Gobierno y especialmente de Natalia Chueca "nos lleva a ser la Administración con una tasa de temporalidad más baja de toda España".

Estos niveles no se habían conseguido hasta ahora en la historia del Ayuntamiento, ha apuntado Mendoza, agregando que "prácticamente la totalidad de la plantilla municipal está cubierta para poder dar el mejor servicio a los vecinos de nuestra ciudad".

"Nuestro objetivo es consolidar un equipo técnico con los mejores profesionales con todas las plazas cubiertas para continuar desarrollando el proyecto de transformación urbana y modernización de la ciudad que impulsa la alcaldesa de Zaragoza", ha señalado el consejero municipal de Participación y Régimen Interior.

NUEVAS NECESIDADES Y REFUERZO

Las nuevas plazas responderán a las necesidades actuales de los distintos servicios municipales y permitirán reforzar áreas estratégicas para la prestación de servicios públicos y el desarrollo de proyectos de ciudad.

"Las siete ofertas de empleo público anteriores, junto a esta octava convocatoria que aprobaremos en las siguientes semanas, nos permitirán alcanzar una tasa de ocupación del 97% y reducir la temporalidad a niveles mínimos, muy por debajo de la media del sector público español", ha resaltado.

Con el objetivo de impulsar y reforzar el Cuerpo de Policía y de Bomberos, el Gobierno ofertará 53 plazas de policía y 11 de bomberos, "llegando, en ambos casos, casi cien por cien de la plantilla", ha expresado Mendoza, quien ha añadido: "Hemos querido reforzar el Cuerpo de Bomberos y Policía Local y en ambas categorías vamos a máximos, lo que representa un hecho histórico".

Asimismo, se han incluido también todos los puestos disponibles de promoción interna. Estabilidad y renovación de la plantilla municipal Mendoza ha subrayado también la importancia de ofrecer estabilidad laboral a los empleados públicos municipales.

En este sentido, ha recordado que la tasa de interinidad del Ayuntamiento se situaba en torno al 19% en 2019, mientras que actualmente se ha reducido hasta el 1%.

REDUCIR PROVISIONALIDAD Y DAR ESTABILIDAD

Otra de las líneas de trabajo de Recursos Humanos ha sido reducir la provisionalidad y dar estabilidad a los funcionarios de carrera, algunos de los cuales llevan mucho tiempo ocupando un puesto en comisión de servicios.

Para darles la oportunidad de estabilizar su puesto, el Ayuntamiento ha impulsado un concurso extraordinario con resultados positivos, ya que hasta el momento más del 98% ha podido quedarse en el puesto que ocupaban.

Esto beneficia a la organización porque cuenta con profesionales que conocen en profundidad el trabajo que realizan y mejora las condiciones laborales de los funcionarios.

Desde 2019, el Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado más de 3.050 plazas públicas y ha renovado aproximadamente el 52% de la plantilla municipal, integrada por cerca de 5.826 trabajadores, con el objetivo de adaptar la estructura administrativa a las necesidades de una ciudad en crecimiento y garantizar unos servicios públicos de calidad.

"Creer en lo público es dotar a la ciudad de las personas suficientes y formadas que pueden atender a todos los zaragozanos. Creemos en una ciudad en expansión y eso conlleva servidores públicos que puedan dotar a la ciudad del mejor servicio público", ha concluido Mendoza.