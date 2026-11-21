Exposición de vehículos eléctricos en la plaza del Pilar. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado, en su última reunión, dos convocatorias públicas de subvenciones dirigidas a los titulares de licencias de auto-taxi, con una dotación conjunta de 312.000 euros. Su objetivo es doble: favorecer una flota más sostenible y reforzar la movilidad accesible en la ciudad.

La primera convocatoria, 'Subvenciones para la Renovación del Taxi: Eléctrico, Híbrido y Gas', cuenta con 200.000 euros. Está destinada a financiar parcialmente la compra o la transformación de vehículos propulsados por energías alternativas: eléctricos, híbridos y de gas natural o GLP, así como híbridos adaptados para funcionar con estos combustibles. Deberán prestar servicio como taxi dentro del término municipal de Zaragoza.

Con esta línea, el Ayuntamiento quiere impulsar una movilidad más sostenible, reducir las emisiones contaminantes del tráfico rodado y mejorar la eficiencia energética. Todo ello debe traducirse en mejor calidad del aire y menos gases de efecto invernadero.

La segunda convocatoria, 'Subvenciones para el Incremento y Renovación de la flota de taxis adaptados', dispone de 112.000 euros. Financiará parcialmente la adquisición o transformación de vehículos adaptados, con el fin de incorporar más taxis accesibles para personas con discapacidad. De este modo se amplía la flota existente y se fomenta la movilidad accesible para las personas con capacidades diferentes.

Podrán ser beneficiarias las personas que cumplan los requisitos fijados en las bases y que sean titulares de licencias de auto-taxi concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza, o que estén tramitándolas.

En el caso de la línea de renovación sostenible, deberán poner en servicio como taxi un vehículo de las características señaladas. En la de taxis adaptados, deberán adquirir o transformar un vehículo adaptado para incorporarlo a la flota.