El Gobierno de Zaragoza cree que a ZeC no le gusta la ordenanza cívica porque "podrían ser los primeros sancionados"

Archivo - El Ayuntamiento de Zaragoza desde el lateral derecho - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha considerado que al grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) no le gusta la ordenanza cívica porque "posiblemente sean ellos los primeros en ser sancionados a la vista de que consideran cívicos comportamientos como el botellón o tirar la bolsa de basura en plena calle".

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado 22 votos particulares al proyecto de Ordenanza Cívica impulsado por el Gobierno de la ciudad que preside la alcaldesa, Natalia Chueca, al considerar que se trata de una norma "pensada para sancionar y recaudar", que "limita libertades, restringe el uso del espacio público para convertirlo en lugar de "prohibiciones y multas y criminaliza tanto a la juventud como a las personas vulnerables".

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha criticado que el Gobierno municipal haya elaborado una ordenanza de estas características sin un "verdadero" proceso participativo.

Con estos 22 votos particulares, ZeC defiende una ordenanza que fomente la convivencia desde la educación, la mediación y la participación ciudadana, en lugar de convertir el espacio público en un ámbito de prohibiciones, vigilancia y sanciones.

Al respecto, ZeC rechaza las denominadas normas de decoro incluidas en la ordenanza, al considerar que pretenden imponer criterios morales sobre la forma de vestir de la ciudadanía.

En este sentido, ZeC también solicita eliminar la prohibición de acceder a dependencias municipales utilizando burka por considerar que responde a un "planteamiento islamófobo" y "no a una política real de defensa de los derechos de las mujeres".