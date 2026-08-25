El Gobierno de Zaragoza critica el "alarmismo" del PSOE sobre las obras "complejas" de plaza San Miguel

Archivo - Plano de las obras de reforma integral del Coso, entre la plaza San Miguel y el Teatro Principal - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha destacado el rigor, la transparencia y los avances "demostrables" en la gestión de la reforma de la plaza San Miguel, que "contrastan frontalmente" con el "alarmismo injustificado que ha intentado sembrar, desde el primer día", el grupo municipal del PSOE.

Ante una obra de esta "envergadura", que supone una "auténtica transformación" de la ciudad y una "mejora sustancial" de la escena urbana, para el Gobierno municipal resulta "decepcionante" la insistencia del principal grupo de la oposición en generar un clima de "preocupación artificial".

Los ajustes temporales en la zona de la plaza de San Miguel son los "propios y habituales" en cualquier intervención en el Casco Histórico de Zaragoza, derivados directamente de la obligación legal y moral de cuidar y estudiar el patrimonio arqueológico, ha esgrimido el Gobierno de la ciudad.

Al respecto, ha lamentado que "tratar de convertir un ejercicio de responsabilidad técnica e histórica en un fracaso de gestión es un ejercicio de miopía política, que no se corresponde con la realidad".

La reforma del entorno de San Miguel y el Coso avanza de manera controlada. El Gobierno de Zaragoza sigue centrado en superar los desafíos propios de la obra pública, ignorando el ruido estéril para garantizar que los ciudadanos cuenten muy pronto con un espacio urbano renovado, más verde, accesible y de alta calidad.

"BUEN RITMO"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha continuado avanzando a "buen ritmo" en las obras de reforma integral de la Plaza de San Miguel y la calle Coso, ha opinado el Gobierno de la ciudad.

Se trata de una intervención urbanística de "alta complejidad técnica" que, gracias a un "riguroso" seguimiento y control de ejecución, mantiene una evolución "positiva" y avanza "cumpliendo, a grandes rasgos, con los plazos comprometidos en el proyecto inicial", ha expresado.

Si bien es cierto que en el Coso el ritmo de avance es ágil, en la plaza de San Miguel, con motivo de todos los hallazgos arqueológicos del subsuelo, así como su estudio, documentación y conservación, la evolución ha sido "más lenta", ha justificado.

LOS TRABAJOS

El estado actual de los trabajos en ambos sectores de actuación suponen que la plaza de San Miguel está en la "recta final" y encara sus últimas fases de urbanización tras gestionar "con éxito" los retos técnicos que presentaba el subsuelo.

Sobre el estado de la urbanización, la zona este de la plaza se encuentra ya en gran parte terminada, mientras que en el sector oeste los equipos se centran en los remates finales de la obra.

En cuanto a la gestión arqueológica, tal y como han revelado los sondeos municipales previos a las obras, se han hallado restos arqueológicos a baja profundidad. De hecho, se han encontrado más de los previstos. Si bien no son estructuralmente imponentes, arrojan una "valiosa" información histórica, cultural y patrimonial sobre el pasado de la ciudad.

Los reajustes en el calendario de esta zona responden "estrictamente" a los trabajos minuciosos y detallados que exige la normativa para la "correcta" conservación y estudio del patrimonio histórico, un procedimiento que se está ejecutando con "total" rigor técnico, han apuntado.

La obra civil de la plaza estará finalizada antes de las fiestas del Pilar y atendiendo a criterios biológicos y de viabilidad vegetal, la plantación de las nuevas especies arbóreas y la jardinería se pospondrá hasta que las condiciones climáticas sean las óptimas para garantizar su correcto arraigo.

Precisamente, se ha realizado un análisis exhaustivo de la masa forestal existente que ha permitido mantener los árboles de gran porte ya existentes en la plaza. Por motivos de seguridad y viabilidad técnica, únicamente se ha tenido que retirar un ejemplar de gran porte que presentaba una fuerte inclinación y problemas de estabilidad, así como algunos ejemplares de pequeño porte deformados y cuyas raíces interferían con los servicios del subsuelo.

Para revitalizar el entorno, el proyecto terminará incorporando 16 nuevos ejemplares que aportarán mayor calidad ambiental, han asegurado desde el Gobierno de la ciudad.

CALLE COSO

En el tramo desde la plaza San Miguel a la plaza de España que recorre una parte de la calle Coso los trabajos ejecutados destacan por su "excelente ritmo" de avance, sin que se hayan registrado incidencias arqueológicas de relevancia que condicionen la obra.

En la actualidad se actúa en casi todo el eje, desde la calle Espartero hasta el Teatro Principal.

En cuanto a las redes de saneamiento se ha alcanzado el 95 por ciento de la renovación del alcantarillado y los servicios del subsuelo, uno de los hitos técnicos más críticos de este tramo.

"Gracias a la agilidad de los trabajos se mantiene el calendario previsto y la vía se podrá poner en servicio a principios del próximo año, cumpliendo con los objetivos y cronogramas planteados", ha concluido el Gobierno de Zaragoza .