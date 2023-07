El Gobierno de Zaragoza critica que Faci "quiera hacer campaña" con el colegio afectado por la tormenta

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha criticado al consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, que "no sea sensible ante la tremenda preocupación" de las familias de Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Zambrano afectado por la fuerte tormenta del pasado jueves, y "quiera hacer campaña electoral con sus declaraciones".

Serrano le ha recordado que los colegios, como el son propiedad de la administración autonómica, aunque el suelo sea cedido por el Ayuntamiento como es el caso de este centro educativo de Parque Venecia.

De esta forma ha replicado a las declaraciones de Faci en las que ha instado a los responsables municipales a ponerse en contacto con el Consorcio de Compensación de seguros para reclamar los daños producidos en el centro (continente), tal y como ha hecho el propio Departamento de Educación con el contenido. "Es preciso recordar que, aunque el responsable de la construcción de los colegios es el Gobierno de Aragón, la titularidad de los mismos y el mantenimiento corresponde a los ayuntamientos", ha dicho Faci.

En ocho años, Faci "no ha tenido tiempo de que alguien le explique que la titularidad de los colegios, la propiedad es del Gobierno de Aragón y no es del Ayuntamiento". Por ello, ha asegurado que el consistorio "no tiene que hacer ninguna comunicación al consorcio de seguros".

A su parecer, es "sorprendente" que Faci "quiera hacer campaña electoral" con esta cuestión y "conjeturas de si el Ayuntamiento está atento a la seguridad del colegio".

Le ha sugerido que si quiere hacer política con la preocupación de las familias que "le pregunte al exalcalde Belloch porque el planeamiento urbanístico contempla el colegio ahí y al también exalcalde Santisteve que otorgó la licencia".

HASTA EL LUNES

"Sobre todo --ha abundado Serrano-- que Faci se pregunte a si mismo por qué fue a solicitud suya por el que se solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza con el equipo de Gobierno de ZeC que el sitio para ubicarlo es ahí".

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha subrayado que el Ayuntamiento de Zaragoza "trabaja en este asunto y pronto se tendrán los informes que conocerán --el Gobierno de Aragón-- de primera mano y se tomarán medias y se trabajará con lealtad institucional para que las decisiones del Gobierno de Aragón tengan una pronta respuesta y la mejor de las intenciones del Ayuntamiento de los vecinos de Parque Venecia".

Para Serrano los vecinos afectados "se merecen otro tipo de respuesta no solo de gestión que hasta ahora ha sido nula por Educación, sino mayor sensibilidad" por la administración autonómica.

"Decir --ha lamentado Serrano-- que el Ayuntamiento no ha dado respuesta a los vecinos y el AMPA del colegio es un insulto a la inteligencia porque la alcaldesa ayer daba una respuesta a las demandas y Faci no ha encontrado tiempo hasta el lunes de la semana que viene para recibirles".

El lunes cuando Faci reciba a los padres y madres del colegio Serrano ha confiado en que "les vaya con cosas distintas a la confrontación institucional porque un Gobierno en funciones no es sinónimo de que no trabaje y es lo que está pasando en esta situación.

Asimismo, Serrano ha observado que Faci "con cierta injusticia" no hace referencia a que los informes de valoración han sido tratados en el área de Urbanismo por técnicos municipales y el mismo día de la tormenta la alcaldesa y otros responsables municipales estaban ya revisando el edificio".