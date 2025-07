El Gobierno de Zaragoza defiende la "actuación coordinada" en los desalojos de Zamoray y Pignatelli

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros municipales de Urbanismo, Víctor Serrano, y de Políticas Sociales, Marian Orós, han defendido la actuación "coordinada" del equipo de gobierno de Zaragoza en los desalojos decretados en los edificios de los números 72 y 74 de Pignatelli y 13 de Zamoray en los que aseguran, se ha seguido el protocolo redactado por ZeC cuando estuvo al frente del Ayuntamiento.

Un operativo coordinado por Servicios Sociales, Urbanismo, Policía Local y Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido este viernes al desalojo preventivo de los residentes de tres inmuebles.

Tras la última inspección urbanística y ante la evolución de los daños estructurales en los inmuebles desalojados, se ha determinado que los tres edificios afectados tienen que ser declarados en estado de ruina inminente.

Una situación que afecta, según ha identificado el Ayuntamiento de Zaragoza, a 22 personas, ocho de ellas menores de edad. La mayoría, ha informado Orós, excepto tres casos que se ha acogido a los recursos facilitados por Servicios Sociales --módulos del Albergue y hostales--, han optado por recurrir a su propia red familiar.

"No somos cuatro áreas, somos un Ayuntamiento y lo que nos preocupa es garantizar la seguridad de nuestros vecinos y, en paralelo, trabajar conjuntamente para que aquellas personas especialmente vulnerables encuentren la ayuda de Políticas Sociales", ha subrayado Serrano en una rueda de prensa este viernes.

PROCEDIMIENTO

De esta manera, el Ayuntamiento, de manera subsidiaria, va a cerrar los accesos de los inmuebles y acometerá un apuntalamiento de los edificios para garantizar las medidas mínimas de estabilidad.

A partir de ahí, la semana que viene, en presencia de Policía y Bomberos y bajo coordinación con servicios sociales, se accederá con los inquilinos para que terminen de retirar enseres. Posteriormente, se procederá a la demolición de los edificios.

Orós ha recordado que estas decisiones se toman a raíz de poner en marcha el Plan Especial de Inspección de Pignatelli. Una actuación que "si otros grupos que han gobernado la ciudad la hubieran hecho, podríamos haber prevenido algunas situaciones complejas", ha anotado la consejera municipal.

Se ha mostrado molesta con las críticas de la oposición y la acusación de haber improvisado esta actuación por cuanto sigue "estrictamente" el protocolo redactado por ZeC en 2018. "Me parece un poco sectario y muy partidista que digan esto cuando lo que hace el área de Políticas Sociales es seguir el protocolo de ZeC y del que no descarto que podamos hacer alguna mejora porque siempre es bueno mejorar", ha opinado.

GUÍA DEL DESALOJO

Siguiendo esa guía procedimental, Orós ha explicado que su área diferencia si la persona está empadronada en la vivienda o no y comprueba si tiene un expediente abierto en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

Para estos casos se informa a los afectados de la situación y se les busca una alternativa habitacional que pasa o por pisos propiedad del Ayuntamiento, que hasta el 31 de mayo de este año acogían a un centenar de personas desalojadas o se les deriva a los módulos del Albergue municipal o los hostales de la red. Este último recurso atendía hasta el pasado 31 de mayo a 44 personas, según ha detallado la consejera municipal.

En todos los casos el recurso habitacional va acompañado de un seguimiento de valoración y definición de la intervención a medio plazo.

Para aquellos casos en los que no consta registro y los vecinos afectados no están empadronados ni tienen expediente en los Servicios Sociales, se acude 'in situ'. Es el caso de cinco viviendas de los tres inmuebles en los que no consta que nadie viva en ellos.

"Esta mañana ha habido un equipo de Bomberos, Policía Local, e Inspección de Urbanismo y de Servicios Sociales a la espera en aquellos pisos que en principio no tienen a nadie empadronado, que podría parecer que están vacíos y que en el momento de la intervención no había nadie o si hubiera alguna persona que estuviera allí", ha explicado Orós.