El Gobierno de Zaragoza tilda de "vacías" las críticas del PSOE a la "buena" gestión del presupuesto 2026

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ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha lamentado las descalificaciones "vacías" de la concejal del grupo municipal socialista, Marta Aparicio, a la "buena" gestión del presupuesto municipal de 2026, que se defiende con datos objetivos al tener las mayores cifras de inversión de la historia, la mayor dotación para políticas sociales, la presión fiscal en mínimos y la deuda más baja de los últimos 30 años.

La modificación de crédito de 10 millones de euros aprobada por el Gobierno de Zaragoza el pasado viernes y que ha criticado Aparicio, es una "herramienta legal, transparente y necesaria" para la gestión del presupuesto a lo largo de todo el ejercicio, "ajustándolo" a las necesidades de cada momento, como ha sucedido en todas las corporaciones, ha argumentado el Gobierno de la ciudad en su respuesta.

"Resulta sorprendente", han añadido, que el grupo municipal socialista califique de "mentira" un presupuesto municipal con el que el Ayuntamiento está haciendo realidad proyectos históricos como La Nueva Romareda, las regeneración de riberas del Huerva, la reconversión de Giesa en Distrito 7, el Centro Cívico Hispanidad o la reforma de avenidas, calles y zonas verdes, ha enumerado.