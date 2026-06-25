Zapatero reclama que se anule el 'caso Plus Ultra' por vulneración de derechos fundamentales

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado a la Audiencia Nacional la "nulidad general" del 'caso Plus Ultra' por presunta vulneración de derechos fundamentales.

Así lo ha hecho este jueves el exlíder socialista, investigado en la causa, a través de un incidente de nulidad, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez instructor, José Luis Calama.

Zapatero pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

Considera que se ha incorporado al procedimiento prueba "ilícitamente analizada" y que "ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales" tanto de él como de otros.

El expresidente sostiene que la nulidad se da "en la propia génesis" del procedimiento de instrucción a finales de 2025 y "arrastra las sucesivas actuaciones".

"Todas esas resoluciones, que no se han notificado a mi mandante y se dictaron cuando mi representado no formaba parte del proceso, vulneraban derechos fundamentales y de terceros que son susceptibles de ser denunciados a través de este cauce extraordinario", razona.

DENUNCIA "MANIOBRAS"

Asimismo, Zapatero solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional, quien tiene ahora la competencia.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia" para la Fiscalía Anticorrupción, "soslayando al juez ordinario legalmente competente".

Zapatero ya apuntó en un escrito previo al análisis de un disco duro intervenido a un abogado investigado y del teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

En esta causa, el juez atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos" en operaciones como el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señaló en su último informe que Zapatero recibió 200.000 euros por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana y expuso que el pago se amparó en un contrato "simulado" con una sociedad interpuesta.