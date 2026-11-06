El Gobierno de Zaragoza y Vox acuerdan fusionar los patronatos del IMEFEZ y Zaragoza Turismo

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza y el grupo municipal Vox han alcanzado un acuerdo para impulsar la fusión de dos patronatos municipales --IMEFEZ y Zaragoza Turismo-- con el objetivo de simplificar la estructura administrativa, reducir costes y reforzar la promoción de la actividad económica, el empleo y la formación del talento. La propuesta da cumplimiento a uno de los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario de 2026.

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, han presentado el acuerdo en rueda de prensa tras los trabajos desarrollados durante los últimos meses para encontrar una fórmula que responda a los objetivos compartidos por ambas formaciones y sea jurídicamente viable.

La fusión permitirá reducir las estructuras directivas de los dos organismos y favorecer la coordinación del personal para ganar en eficiencia. La fórmula acordada busca, además, potenciar el papel del IMEFEZ en la promoción económica de la ciudad y en el impulso del empleo y la formación.

"La fórmula de la fusión de dos patronatos permitirá ahorrar costes con la reducción de las estructuras directivas y además generar sinergias a nivel funcionarial que permitirán ganar en eficiencia", ha explicado Lorén.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FORMACIÓN DEL TALENTO

La nueva entidad resultante tendrá entre sus objetivos reforzar la actividad económica, el empleo y la formación del talento, integrando una realidad como Distrito 7 y la industria audiovisual. Asimismo, potenciará las sinergias con el turismo a través de la formación y el empleo.

"Si hemos elegido esta fórmula es porque queremos potenciar todavía más el papel de un patronato como el IMEFEZ hacia la promoción de la actividad económica, el empleo y la formación del talento", ha señalado Ángel Lorén.

El acuerdo vincula así la reorganización de las estructuras municipales con el impulso de estas áreas de actividad, buscando una mayor coordinación de los recursos y de las actuaciones relacionadas con la formación y las oportunidades laborales.

UNA COMISIÓN CONCRETARÁ LOS CAMBIOS

El acuerdo se llevará a la próxima reunión del Gobierno de Zaragoza. A partir de este paso, se abrirán unas semanas de trabajo en las que una comisión concretará los cambios necesarios para que se produzca la fusión de los dos patronatos.

Lorén ha subrayado que esta propuesta permite cumplir los compromisos presupuestarios alcanzados con Vox y avanzar en un objetivo compartido: "La simplificación administrativa y el adelgazamiento de las estructuras municipales".

Asimismo, ha agradecido a Eva Torres, al grupo municipal Vox y al equipo de Presidencia el trabajo desarrollado durante estos meses para alcanzar una fórmula que satisface a ambas partes y permite avanzar en la reorganización municipal.

ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL Y EFICAZ

Por su parte, Eva Torres ha explicado que Vox defiende una administración "más eficaz, más ágil, menos costosa y modernizada", que esté al servicio de los ciudadanos y "no de sus propias estructuras", ha diferenciado.

Tras comentar que IMEFEZ y Zaragoza Turismo son dos organismos autónomos que trabajan en ámbitos estrechamente relacionados como son el empleo, la actividad empresarial, el emprendimiento, el turismo y la proyección exterior de Zaragoza, ha defendido esta fusión.

"Dos estructuras administrativas diferentes que pueden compartir recursos, coordinar esfuerzos y desarrollar una estrategia común. Y no tiene sentido mantener dos estructuras donde una sola puede funcionar mejor. Cada duplicidad innecesaria la terminan pagando los zaragozanos. Y esa es precisamente la razón de esta iniciativa".

Torres ha reiterado el objetivo de Vox de "eliminar" duplicidades, aprovechar las economías de escala, optimizar los recursos públicos y reducir los costes de funcionamiento. "Menos cargos innecesarios, menos estructuras duplicadas y más recursos al servicio de los ciudadanos. Esa es la administración que defendemos desde Vox", ha enfatizado.