Goikoetxea: "Cuando Podemos está en los gobiernos, hace posible lo que decían que era imposible"

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, en el acto de final de campaña. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, he pedido el voto para la formación morada, en el último día de campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero, reivindicando que "cuando está en los gobiernos, cuando está en los parlamentos, hace posible lo que nos decían que era imposible".

Así lo ha remarcado Goikoetxea en el mitin de fin de campaña celebrado este viernes en el Centro Cívico Almozara de Zaragoza, marcado por la presencia femenina ya que han arropado a la candidata la eurodiputada Irene Montero; la líder nacional de la formación morada, Ione Belarra; la periodista Cristina Fallarás; y Alicia Arteaga y Alina Aripes, miembros de la candidatura. Las primeras espadas del partido a nivel estatal se han volcado en la campaña aragonesa ante unas encuestas que les sitúan, en el mejor de los casos, al borde de la representación.

"Hemos conseguido cosas que nos decían que eran imposibles", ha reiterado, citando las leyes feministas, las leyes trans, las políticas de cuidados, las aulas de madrugadores y, en el caso de Aragón, una inversión "récord" en la Universidad o que los bomberos forestales trabajen los 12 meses del año.

Frente a todos estos logros, están "aquellos que nunca se presentan a las elecciones pero que aun así tienen el poder", ha apuntado la candidata de Podemos, achacando a ello las "privatizaciones", "recortes" y "expolio" de los recursos naturales de los dos años de "desgobierno" del popular Jorge Azcón.

LAS INVERSIONES NO SE HAN TRADUCIDO "EN NADA"

A este respecto, ha recalcado que, pese a dos años escuchando a Azcón hablar "de inversiones multimillonarias", estas "no se han traducido en nada para los ciudadanos de a pie", que lo que quieren es "que el dinero público vaya a la educación y a la sanidad pública o que la vivienda sea un derecho y no un privilegio".

En relación a la vivienda, ha afeado al PSOE por reivindicarla como "un derecho" en campaña, pero luego "hacen regalos fiscales a los rentistas" cuando están en los gobiernos. "Parece ser el derecho de Schrödinger", ha ironizado.

"Por eso os pido que salgáis a votar, que el 8 de febrero vayamos todas juntas, que votemos, que llenemos las urnas de esperanza, de memoria, de ilusión y de la convicción de que nosotras queremos para los que no conocemos de nada lo mismo que para las personas que más amamos", ha expresado Goikoetxea, quien ha reafirmado su apuesta por "proteger a lo público" a pesar del "coste político que lleva enfrentarse a los poderosos, a los machistas y a los racistas".

Todo ello, ha continuado, porque los aragoneses tienen la "obligación" de "no retroceder", para lo que "hay que ser valiente" y "llamar las cosas por su nombre".

En las urnas, ha proseguido, se enfrentan "dos modelos absolutamente diferentes": el de "los recortes, las privatizaciones y favorecer a unos pocos" y el de Podemos, que es "el modelo de la justicia, de la verdad y de la reparación", que es el que "va a garantizar tener unos servicios públicos fuertes, de calidad, que independientemente de dónde vivamos podamos tener todas nuestras necesidades cubiertas".

"HAY FEMINISMO PARA RATO"

Asimismo, ha tenido palabras de admiración para sus compañeras de acto y ha apostado por seguir con la lucha feminista porque "de nada nos sirve que unas pocas rompan techos de cristal cuando la mayoría de nuestras vecinas no pueden levantar el pie del suelo pegajoso".

"Hay feminismo para rato", ha remachado, "hasta que la hija de la mujer migrante tenga los mismos derechos que el hijo de un empresario".

Para ello, ha proseguido, es fundamental que el feminismo "no sea un pin de quita y pon", que se utilice en campaña para se recoge "en un cajón" cuando "molesta a los amigos del presidente", como ha asegurado que sufrió Irene Montero con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En definitiva, Goikoetxea ha defendido que el trabajo de Podemos debe ir siempre encaminado a "frenar al racismo y al machismo" y a avanzar hacia un modelo en el que "todas seamos libres de verdad" y no sólo "unas minorías privilegiadas" como las que el presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, "intenta favorecer con cada una de sus operaciones".

Ha puesto como ejemplo que el presidente autonómico dedica dinero público a "financiar pseudomedios y agitadores ultras", como Vito Quiles, que tuvo un enfrentamiento el pasado miércoles con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y que este viernes participa en el cierre de campaña del PP: "No es casual", ha aseverado.

"Está financiando agitadores ultra con el único objetivo de amedrentarnos, con el único objetivo de que nos hagan creer que no se puede, de que nadie se atreva a hacer nada, y nosotras les decimos que no tenemos miedo y que, cuanto más nos señalen, más nos vamos a envalentonar", ha recalcado.

"En nuestra Comunidad Autónoma --el PP-- ya no se esconde, ya no necesitan a Vox para hacer políticas ultras, sino que ellos mismos se han quitado la careta y están haciendo las mismas políticas que podría estar haciendo Vox", ha añadido.

HOMENAJE A OTRAS "GRANDES MUJERES"

La candidata de Podemos este 8F ha querido también tener un recuerdo hacia otras mujeres que la precedieron en distintas labores políticas y sociales: "Aragón es una tierra de grandes mujeres, muy poderosas y muy valientes, a las que también les dijeron que mejor calladas, pero que, gracias a esa valentía, yo hoy puedo estar aquí de pie".

Así, ha nombrado, además de a sus compañeras de mitin, a María Rondo, que "nos enseñó que la democracia no entraría en las instituciones si no lo hacía también en la casa de los más humildes"; a Pilar Láinez, que "dio un paso adelante y peleó por que las mujeres pudiéramos decidir sobre nuestro propio cuerpo"; a la exdiputada y exconcejala de Podemos Amparo Bella, que "puso la cara, el cuerpo en las Cortes para conseguir la Ley LGTBI y Trans en Aragón"; a Pilar Gimeno, "referente en la lucha y en la divulgación de la memoria democrática". No ha mencionado, en cambio, a la anterior candidata y exlíder de la formación morada en la Comunidad, Maru Díaz.

"La patria la construye su gente y nosotras, nosotros y nosotres somos esa gente trabajadora, luchadora y que va a apostar siempre por defender lo común porque no hay gesto de amor más profundo que defender lo que es de todas y de todos, independentiemente del código postal en el que vivamos", ha apostillado.

RESTO DE INTERVENCIONES

Previamente, ha intervenido la periodista zaragozana Cristina Fallarás, quien se ha definido como "feminista radical, antifascista radical, antirracista radical, pacifista radical y ecologista radical", motivo por el que apoya a Podemos, porque es el partido "feminista, antifascista, antirracista, pacifista y ecologista".

A ello ha sumado que está "escandalizada" con lo que el PP está haciendo "de mi Zaragoza y de mi Aragón", haciendo referencia a la situación del sector cultural. "La cultura no es hacer espectáculos de luces ni poner a un cura pinchando", ha afirmado Fallarás, en una crítica a la alcaldesa, Natalia Chueca, sino que es "dar espacios a los barrios, a las asociaciones y a la gente y dar voz crítica".

En este punto, ha confiado en que Aragón y Zaragoza vuelvan a ser "ejemplo de la decencia y de la lucha de las clases populares para recuperar lo nuestro", que esta "gentuza nos ha vuelto a robar", en referencia al PP.

Ha participado también Alicia Arteaga, número cinco por Zaragoza y concejala en Ricla, ha enarbolado su condición de "mujer, joven y rural" para pedir a la juventud que se organice para "parar a estos fascistas" y ha hecho un llamamiento a votar "con ilusión, con orgullo y, sobre todo, con memoria".

Alina Aripes, también miembro de la lista, ha destacado la "valentía" de Goikoetxea para liderar un proyecto por el que ha recorrido el territorio "de norte a sur".

