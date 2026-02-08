Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde) anima a votar "con la certeza de que otro Aragón es posible"

La candidata a las Cortes de Aragón por Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha votado en Villanueva de Gállego (Zaragoza). - PODEMOS

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La candidata a las Cortes de Aragón por Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ha animado a los aragoneses y a las aragonesas a que salgan a votar para que "hoy ejerzan ese derecho que tanto nos costó conseguir y, en segundo lugar, que lo hagan con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible".

"Un Aragón --ha continuado diciendo-- que mantenga sus servicios públicos en primer lugar, donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales".

La candidata, que ha acudido al CEIP Pintor Pradilla, en Villanueva de Gállego, ha reiterado que anima a la participación porque "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y, por tanto, ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible".

