Goikoetxea (Podemos) reivindica "la papeleta morada" porque es la que "dice lo que hace y hace lo que dice"

La candidata de Podemos/Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea. - RAMON COMET/EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha reivindicado este lunes "la papeleta morada" porque es la que "dice lo que hace y hace lo que dice" y la que "va a apostar por blindar los servicios públicos", a defender que "la vivienda no es un buen de mercado, sino un derecho para todas las personas" y que "va a poner pie en pared a la especulación y al expolio de nuestros recursos naturales".

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de Podemos en Zaragoza, Goikoetxea ha hecho balance tras pasar el ecuador de la campaña electoral autonómica, asegurando que "ha quedado claro que en estas elecciones los aragoneses y las aragonesas tienen tres opciones muy claras a la hora de definir su voto".

Una primera opción, ha explicado, sería de PP y Vox, que "sería para aquellos que quieren que sigamos retrocediendo en derechos, recortando y privatizando nuestra sanidad y nuestra educación pública".

En segundo lugar, está una opción "que te dice que hace cosas, pero que luego no se transforman en cambios reales para la gente", en referencia al PSOE. Frente a ellas, ha ensalzado la propuesta de la formación morada.

IRENE MONTERO Y ELON MUSK

Preguntada por el rifirrafe en redes sociales entre la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el magnate Elon Musk en torno a las migraciones, la candidata aragonesa ha recalcado que la regularización aprobada en España "lo que hace es garantizar papeles que son derechos para todas las personas que conviven con nosotras, que viven en nuestros barrios y que sostienen nuestras ciudades", añadiendo que esta medida "garantiza que puedan tener derechos y que no puedan ser explotados".

El exasesor de Donald Trump cargó en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, que es de su propiedad, contra Montero tras afirmar, en un mitin en Zaragoza: "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora".

Musk acusó a la dirigente de Podemos de abogar por un "genocidio" de gente blanca, a lo que Montero respondió que "la gente decente --que constituye la mayoría del a humanidad-- debe reemplazarlos urgentemente para que dejen de violar, de bombardear, secuestrar niños y matar", después de preguntarle "qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla", reproduciendo exactamente un mensaje mandado por el multimillonario al magnate y pederasta norteamericano Jeffrey Epstein.

"Yo creo que defender los Derechos Humanos, aquí o en la otra parte del mundo, es lo más importante y fundamental que deberíamos estar haciendo todas las personas y aquellos que se ponen de frente o se enfrentan a esto lo que demuestran es un profundo racismo y es un profundo desprecio por el resto de personas", ha remarcado Goikoetxea.

ADJUDICACIONES DEL IAM

En otro orden de cosas, preguntada por unas informaciones recogidas en el diario 'El Español' en torno a unas presuntas adjudicaciones troceadas durante la etapa de Goikoetxea al frente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), se ha limitado a señalar que, en diez años de historia de Podemos, han tenido "por desgracia" muchas experiencias de este tipo, sobre todo en campaña electoral, en las que "estas noticias se vuelven titulares y estos titulares al final se demuestran que son contenido vacío".

Así, ha recalcado que "en diez años, Podemos no ha tenido ningún caso de corrupción ni a nivel municipal, ni a nivel autonómico ni a nivel estatal" y ha achacado estas informaciones al "coste político que tiene defender políticas públicas valientes".

La candidata a las elecciones del 8 de febrero ha insistido en que se ha demostrado que "todas las veces que se ha intentado iniciar un proceso de estas características contra Podemos se ha resuelto favorablemente para Podemos".

"Es decir, que Podemos siempre estaba diciendo la verdad y, por desgracia, en campaña sabemos muy bien de qué va este enfangamiento y a nosotras nada nos va a detener en seguir hablando de los problemas de los aragoneses y de las aragonesas", ha remachado.

