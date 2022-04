Gracia Suso (PP) dice que Lambán "no puede dejar abandonados a los aragoneses mientras la inflación se dispara"

ZARAGOZA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Aragón Juan Carlos Gracia Suso ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno autonómico "no puede dejar abandonados a los aragoneses mientras la inflación se dispara".

Gracia Suso ha afirmado, en una rueda de prensa, que "la desorbitada escalada de precios de la energía, los carburantes y las materias primas están afectando muy negativamente tanto a nuestro tejido productivo como a las familias aragonesas".

Mientras todo esto pasa, "tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón no toman las medidas necesarias para apoyar a nuestros sectores estratégicos, medidas que deben garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento del empleo".

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una batería de iniciativas en las Cortes de Aragón relacionadas con la industria y la energía que ha presentado el parlamentario del PP.

Por ello, con el objetivo de ayudar a pymes y autónomos, el PP ha instado al Gobierno de Aragón a poner en marcha un bono energético pyme. "Consiste en la convocatoria de forma urgente de una línea de ayudas para sectores estratégicos como el comercio, la hostelería o el turismo que sirvan para financiar las inversiones necesarias para que puedan reducir los costes energéticos de sus negocios", ha explicado el portavoz popular, que ha insistido en la necesidad de que la transformación energética avance en este sentido.

Además, el diputado popular ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa nuestro sector industrial y el transporte de mercancías tan importante en la economía aragonesa.

El PP ha recomendado poner en marcha ayudas para dotar de liquidez al sector industrial y al transporte. Asimismo, han planteado una línea de avales destinada a cubrir las necesidades de liquidez y las inversiones necesarias y una tercera propuesta centrada en un programa de préstamos directos, a la vez que se habilitan los mecanismos necesarios para flexibilizar la devolución de avales y préstamos directos concedidos por el Gobierno de Aragón.

APOYO A LAS FAMILIAS

El portavoz popular de Industria ha incidido en el efecto que está teniendo en las familias aragonesas la escalada de precios, que sitúa el IPC en Aragón en un 10,7 por ciento, 9 décimas por encima de la media española.

"Las familias y especialmente los más vulnerables necesitan que la administración les acompañe también a la hora de conseguir que sus hogares sean más eficientes", ha explicado Gracia Suso, quien ha propuesto un plan de ahorro energético de viviendas que recoja las actuaciones necesarias para fomentar el autoconsumo, las comunidades energéticas y el ahorro energético en los hogares aragoneses.

Además, Gracia Suso ha pedido al Gobierno de Aragón que apoye a los consumidores más vulnerables y para ello ha solicitado que desde la Comunidad Autónoma se aplique al bono social térmico un suplemento de 100 euros para calefacción, agua caliente o cocina, independientemente de la fuente de energía utilizada.

"También es necesario un plan para financiar al 90 por ciento las inversiones realizadas en iluminación, electrodomésticos y equipos de calefacción que mejoren la eficiencia energética".

"Todas nuestras medidas van encaminadas a apoyar a los aragoneses, a garantizar el empleo y ayudar a las familias. Esperamos que el Gobierno de Aragón deje de mirar hacia otro lado y empiece a actuar, que es lo que necesitan los aragoneses", ha señalado Gracia Suso.

BAJAR IMPUESTOS

Por otra parte, el portavoz de Industria del PP ha pedido a Lambán que inste a Sánchez a bajar impuestos tal y como se comprometió en la Conferencia de Presidentes de La Palma.

En este sentido y en lo que a energía e industria se refiere, Gracia Suso ha considerado que "hay que aplicar ya un IVA superreducido del 4 por ciento a la factura del gas y de los combustibles, además de reducir el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos".

"Esta rebaja no pone en peligro el sostenimiento de los servicios ya que en estos momentos el Estado está recaudando mucho más. No puede ser que las familias pierdan más de un 10 por ciento de su poder adquisitivo y el Gobierno no haga nada", ha señalado el diputado popular.