Greene Enterprise creará una planta de valorización de residuos industriales en Muel que generará 25 empleos

El proyecto será declarado de interés autonómico, elevándose a 55 los expedientes tramitados de esta forma por el Departamento de Economía

ZARAGOZA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greene Enterprise pondrá en marcha una planta de valorización de residuos industriales, en colaboración con la empresa aragonesa Adiego Hermanos, en el municipio zaragozano de Muel, que prevé abrir sus puertas en el primer semestre de 2025, con una inversión de 24,43 millones de euros y que generará 25 empleos directos y 40 indirectos.

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, el director de Proyectos de Greene Muel, Carlos Cataluña, el director general de Adiego Hermanos, Joaquín Portillo, y el alcalde de Muel, Israel Remón.

Todos ellos se han reunido este miércoles, 7 de diciembre, en el despacho de la consejera de Economía, quien ha manifestado que este proyecto será declarado de interés autonómico --para agilizar su tramitación y reducir los plazos administrativos a la mitad--, representando el expediente número 55 de este tipo que ha impulsado su Departamento desde 2015, "que han supuesto una inversión de 4.500 millones de euros y 17.900 empleos directos".

Gastón ha subrayado que se trata de una planta que operará en el ámbito de la economía circular y la tecnología, aplicando un "proceso innovador" a través de la pirólisis para "aprovechar y valorizar aquellos residuos que ya no tienen, por ninguna vía, una segunda vida".

"Estamos satisfechos porque es un nuevo proyecto que viene a Aragón", al que se le van a plantear los incentivos económicos regionales "para que puedan seguir reinvirtiendo en nuestra comunidad autónoma".

Gastón ha destacado la importancia de este proyecto para Muel, en un polígono "muy bien ubicado" y con una logística "muy apropiada", donde va a convivir con otros anunciados recientemente, "una buena noticia en materia de riqueza y de empleo".

Respecto a la necesidad de mano de obra especializada, ha garantizado que tanto este proyecto, como otros pueden contar con ella, siempre que el Gobierno de Aragón conozca con tiempo la implantación de las actividades que la van a necesitar.

PLAZOS

La empresa que creará esta planta se denominará Valogreene Muel y estará ubicada en el polígono industrial El Pitarco, en una parcela en la que ya está autorizada la actividad clasificada de almacenamiento de residuos no peligrosos. La compañía estima que las obras comenzarán en noviembre de 2023, en diciembre de 2024 se iniciarán las pruebas de funcionamiento y en 2025 estará operativa la planta.

Gastón ha comentado que Greene Enterprise, fundada en 2011 en Elche, aportará su experiencia en el ámbito de la ingeniería y tecnología y la aragonesa de Adiego Hermanos también contribuirá con su saber hacer y "va a garantizar el suministro de la materia prima".

El director de Proyectos de Greene Muel, Carlos Cataluña, ha detallado que su materia prima es el residuo "que ya no es reciclable, ni valorizable, que no se puede hacer nada por él y su destino final sería un vertedero o su incineración". Ha comentado que son residuos que mezclan plásticos con papel y cartón y residuos orgánicos.

En esta planta, recibirán esa materia prima previamente seleccionado por Adiego Hermanos y se tratará "con una tecnología propia, una reacción de pirólisis termoquímica, que no tiene nada que ver con la incineración porque no utiliza oxígeno, ni aire en su realización con lo cual los productos y gases obtenidos no son tóxicos, ni peligrosos para el medio ambiente, ni para las personas".

La planta generará tres tipos de productos finales: aceites pirolíticos --también conocido como biocrudo, bioaceite o green oil--, carbón activo y agua pirolítica. Para los primeros ya poseen un contrato con una compañía y hay otras dos "muy interesadas", ha dicho Cataluña. Estos aceites permiten obtener plásticos circulares.

Por su parte, el carbón o biochar es "muy puro" y se usa como filtro para olores y limpieza de gases y en el caso del agua pirolítica, "es una mezcla de montones de productos químicos de alto valor añadido" que se separan uno a uno para comercializarlos, "de forma que al final obtenemos una circularidad prácticamente completa de los productos y de los residuos que recibimos", ha añadido.

OTROS DESTINATARIOS

El carbón activo tiene como destinatarias a empresas de tratamiento de aguas y el agua pirolítica a empresas químicas. Para estos productos también poseen contratos de comercialización con varias compañías, todas en España.

Su previsión es gestionar unas 40.000 toneladas al año de residuos, de los que 10.000 se transformarán en aceites, 8.000 en carbón y 9.000 en agua. Cataluña ha apuntado que la pirólisis es una reacción conocida hace más de un siglo, pero su aplicación a la valorización de residuos "es una novedad". Sobre los perfiles profesionales, ha comentado que serán especializados y necesitarán montadores e ingenieros.

Ha contado, asimismo, que la planta, "una vez que se opere en continuo, no requeriría consumo energético externo de ninguna parte" ya que con la propia energía térmica producida en ella será suficiente para los procesos internos por que el consumo de energía será "prácticamente cero".

Respecto a los motivos que les han llevado a instalarse en Muel, ha indicado, por una parte, que cuenta con una parcela que pertenece a Adiego "factor fundamental para poder acelerar los plazos", un gestor de residuos "que en tamaño y calidad nos encaja perfectamente nuestros objetivos".

Por otra parte, ha dicho que desde el punto vista logístico y geográfico, para el transporte por carretera, la localización del polígono de Muel "es perfecta". También ha precisado que ha habido "muchas facilidades" por parte del Ayuntamiento de la localidad y desde el Gobierno de Aragón.

Carlos Cataluña ha comentado que son una empresa de Elche que lleva desarrollando esta tecnología desde hace 12 años, y, además de la de Muel, tienen en fase de diseño otras cuatro, "muy similares entre ellas en cuanto a configuración", que comenzarán a operar entre 2024 y 2026.

REFERENTE

El director general de Adiego Hermanos, Joaquín Portillo, ha precisado que la suya es una empresa familiar aragonesa, creada hace 60 años, presente en 20 países y que es "referente" en el sector de la gestión medioambiental, con un centro de transferencia y revalorización de residuos en La Cartuja (Zaragoza).

En total, poseen cuatro líneas de negocio, la distribución del producto químico; ingeniería y tratamiento del agua; y fabricación de productos para agricultura, además de la gestión medioambiental.

"Tenemos unos valores propios, recibidos de nuestros fundadores", que se centran en la creación de riqueza y empleo, y en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente, impulsado la economía circular y con Responsabilidad Social Corporativa.

Portillo ha estimado que poseen "masa muscular que nos permite acometer un proyecto como éste", que va a valorizar residuos no peligrosos, que son mezclas de diferentes plásticos, papeles y cartones que actualmente no se puede separar.

A colación, el director de la División de Medio Ambiente de Adiego Hermanos, Fernando Artigas, ha constatado que siempre hay una fracción del contenedor amarillo que acaba en el vertedero y con esta planta de Muel, de recuperación química o reciclaje químico, se va a valorizar a través de los tres productos mencionados con el objetivo final de "convertir un residuo en recurso".

El alcalde de Muel, Israel Remón, ha resaltado la buena ubicación de su municipio, por su proximidad a Zaragoza y con buenos accesos por autovía, mientras que las parcelas de su polígono tienen un "precio económico" y "por eso hay interés". Ha afirmado que si hay demanda de viviendas, hay constructoras dispuestas a construirlas.