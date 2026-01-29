El Grupo Aramón roza este fin de semana el máximo de su dominio esquiable con cerca de 270 kilómetros

Estación de esquí de Cerler. - GRUPO ARAMÓN

HUESCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí del Grupo Aramón afrontan el fin de semana en uno de los mejores momentos de la temporada, tras las últimas nevadas registradas tanto en el Pirineo como en el Sistema Ibérico, que han permitido acumular espesores de hasta 280 centímetros en cotas altas y consolidar una oferta esquiable muy próxima al máximo del grupo, con cerca de 270 kilómetros disponibles.

Formigal-Panticosa alcanzará cerca de 170 kilómetros, configurando su mayor oferta esquiable de los últimos años, ha informado Aramón, que ha destacado que presenta una amplia red de pistas y remontes en funcionamiento, el cien por cien del dominio de Panticosa operativo y la apertura de pistas emblemáticas como Bosque.

En Cerler, los esquiadores podrán disfrutar de cerca de 70 kilómetros con la totalidad de los remontes en funcionamiento, mientras que las estaciones turolenses de Valdelinares y Javalambre operan este fin de semana con el cien por cien de su dominio esquiable, con todas sus pistas y remontes en funcionamiento. Javalambre también ofrecerá el sábado una animación especial en la pista de trineos.

Además, este será el último fin de semana para beneficiarse de las promociones para jóvenes de entre 18 y 26 años. El pack incluye forfait de uno a cinco días y alquiler de material, y es válido en todas las estaciones del grupo.

MARCHICA EXPERIENCE

El 'aprés-ski' volverá a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana en las estaciones del Grupo Aramón con propuestas musicales repartidas por distintos espacios de ocio en montaña.

En Formigal-Panticosa, Marchica comenzará el jueves con 'Pure Marchica', continuará el viernes con The Wave by Alex Curreya y vivirá uno de los momentos más esperados del invierno el domingo con Bresh & Marchica Snow.

Nacida en Buenos Aires en 2016, Bresh se ha consolidado como un fenómeno internacional, capaz de reunir en un mismo espacio a artistas, creadores de contenido e 'influencers', generando una atmósfera única que trasciende la música y convierte cada edición en una experiencia global.

La programación musical en Marchica Experience se completará el domingo con la actuación de David Nal. Además, el resto de los espacios contará con una intensa actividad a lo largo de todo el fin de semana.

M Big Room acogerá el viernes la sesión de Sergio Originals, mientras que el sábado será el turno de Dric Acor. En M The Club, la noche del viernes estará animada por Alex Tena, y el sábado combinará la sesión de Mikel con una propuesta de piano bar.

La música también llegará a Cantal, donde el sábado se podrá disfrutar de un directo de guitarra acústica, y el domingo la programación continuará con Alex Tena.

El Iglú, contará el sábado con la sesión de Xune y el domingo con Le Villain, mientras que en Cabaña Garmet Lounge actuarán David Nal el sábado y Andrés Macnamara el domingo.

El concepto M Experience también llegará a Cerler, con Remáscaro como epicentro del 'après-ski', donde el viernes actuará DJ Álvaro Diez y el sábado será el turno de Javi Reina. Valdelinares contará la actuación de Albertín el sábado y Ele el domingo.

MOVILIDAD Y ACCESOS

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos y mejorar la experiencia de los visitantes, Formigal-Panticosa cuenta con un servicio de autobuses gratuito que conecta los distintos accesos, parkings y urbanizaciones con los sectores de la estación, permitiendo moverse cómodamente por el dominio sin necesidad de utilizar el vehículo privado.