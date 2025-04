Grupo Costa invertirá 896 millones y creará 5.300 empleos en el Centro Alimentario 'Valle del Ebro'

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Costa invertirá 896 millones de euros y creará 5.300 puestos de trabajo en el futuro Centro Logístico Alimentario del 'Valle del Ebro' (CLAVE), un complejo de 1,5 millones de metros cuadrados, en la localidad zaragozana de Villamayor de Gallego, que contará con grandes áreas dedicadas a los sectores porcino y avícola, además de un gran almacén logístico, un área de rumiantes, una sede corporativa y un campus biotecnológico.

La iniciativa empresarial ha sido presentada este jueves en el Pignatelli por el consejero delegado de Grupo Costa, Jorge Costa, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha calificado el proyecto como "espectacular" y "el mas importante en el sector biofarmacéutico, agroalimentario y logístico que actualmente se está desarrollando en España y puede que en Europa".

CLAVE conformará un complejo que contempla una gran plataforma que aunará actividades agroindustriales, biofarmacéuticas y logísticas, lo que supone un importante impulso para dos sectores fundamentales para Aragón como son la logística y la industria agroalimentaria. Además, está llamado a ser un potente motor de generación de empleo y atracción de población.

El macrocentro agrupa más de 40 proyectos asociados que se irán desarrollando en tres fases y que una vez completados aportarán al Grupo Costa una facturación de 1.700 millones de euros al año, lo que aportará al PIB de la Comunidad 1.080 millones de euros anuales, un 2,31% del actual PIB de Aragón.

En el transcurso de un año, lo que ha ido de la Declaración de Interés General de Aragón --DIGA-- al Plan de Interés General --PIGA--, el proyecto ha crecido de los 469 millones de euros iniciales de inversión a los 896 millones de euros anunciados este jueves y de los 3.200 puestos de trabajo directos se ha pasado a anunciar 5.300 empleos. Ello se debe, según han explicado Azcón y Costa, por la incorporación del equipamiento industrial de las plantas al proyecto. Así, se ha incluido el centro de transformación de rumiantes y se ha dimensionado la parte de las industrias biotecnológicas.

"Al preparar los proyectos básicos, se han podido valorar mejor las inversiones y también las capacidades productivas. Desde aquel primer enfoque, presentado hace un año, a este plan, el proyecto consta de mucha más profundidad", ha concretado el presidente de Aragón.

La intención tanto del Grupo Costa como del Ejecutivo autonómico es que las obras den comienzo en el primer trimestre de 2027. Entonces, con una inversión de 175 millones de euros, comenzarán a construirse el campus biotecnológico, el centro de producción avícola y el edificio corporativo del grupo que está previsto concluir en un plazo de dos años, periodo durante el que, en paralelo se construirá el ramal necesario que comunique Villamayor de Gállego con la A-2.

1,5 MILLONES DE METROS CUADRADOS

El macrocomplejo tendrá hechuras de una pequeña ciudad con 1,5 millones de metros cuadrados en los que habrá espacio para un área de porcino, formada por un centro de transformación y procesado cárnico, almacén logístico y fábrica de proteínas. Contará además con un centro de elaboración y envasado de productos frescos, cocidos y curados.

El área avícola, por su parte, dedicada a carnes de pollo y pavo, estará compuesta por un centro de transformación, procesado y logística. Será la base de operaciones de la compañía para el norte de la península.

CLAVE también dispondrá de un gran almacén logístico de congelados, productos frescos, logística convencional y 'picking'. El área de rumiantes estará dedicada a la transformación y procesado de carne de terneros y corderos.

La sede corporativa, además de oficinas y servicios generales, incluirá zona de hostelería y comedores, servicios de salud y deporte, salas de formación y salón de actos, además de una gasolinera y un hotel.

Y el campus biotecnológico será la sede de I+D+i del Grupo Costa y ofrecerá un espacio óptimo para la implantación de la división biotecnológica del grupo. Contará con una plantilla de 64 personas con perfiles profesionales de alta cualificación y aspira a convertirse en un referente a nivel nacional, también en la implantación de procesos de economía circular.

Semejante construcción presume, además, de ser el primer proyecto de suelo industrial en España calificado por BRIA MES Urbanismo, el certificado de construcción sostenible. En su diseño de los espacios, prevé incorporar zonas verdes con especies autóctonas de bajo riego, apostar por las energías renovables y minimizar la huella de carbono, así como exprimir la economía circular creando vías de negocio a partir de los subproductos industriales.

"Esta es una inversión de Aragón, de un grupo aragonés, que se hace en nuestro territorio y la inversión más importante de un grupo aragonés en su comunidad. Los 60 años de experiencia del Grupo Costa, su expansión en distintos sectores y dar empleo a 5.000 personas dan una garantía de seguridad de que va a ser un éxito", ha reconocido el jefe del Ejecutivo aragonés.

Por su parte, el CEO del Grupo Costa, Jorge Costa, ha agradecido el apoyo mostrado por el alcalde de Villamayor, José Luis Montero, y el presidente del Ejecutivo autonómico, a los que ha llamado a "seguir empujando con la misma intensidad" porque CLAVE, ha advertido, no ha hecho más que empezar y todavía queda muchísimo trabajo por hacer, pero juntos seguro que lo vamos a conseguir".

En ese sentido, no ha establecido un plazo concreto para la finalización completa del macrocentro, que en principio se desarrollará en tres fases a un ritmo "dependiendo de cómo vaya todo". "Estamos en una época en la que si enciendes la televisión te asustas. Nosotros vamos un poquito al día, somos un poquito impacientes, eso sí, y nos gusta ir rápido, pero no dependerá solo de nosotros", ha apuntado.

AZCÓN: "LA ENERGÍA NO PUEDE SER EL PROBLEMA"

CLAVE se ubicará en Villamayor de Gállego, una localidad donde también se proyectan varios centros de datos. Una acumulación de proyectos grandes demandantes de energía que suscitan la duda de si el sistema dará para todo.

Sobre esa cuestión, Jorge Azcón ha destacado que los edificios de CLAVE serán "de última generación y sostenibles" y contarán con placas fotovoltaicas que permitirán un abaratamiento en el coste de la energía, pero ha resaltado que "la clave de la cuestión reside en las decisiones que adopte el Ministerio de Transición Ecológica".

El presidente aragonés se ha referido a que Redeia debe informar al Ministerio sobre nuevas inversiones en materia de energía. Entre ellas, el Gobierno aragonés defenderá la necesidad de dar cabida al proyecto del Grupo Costa. "La energía no puede ser el problema de este proyecto, el más importante en el sector agroindustrial que se está impulsando en nuestro país".