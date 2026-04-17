La Guardia Civil en Aragón contará con psicólogos colegiados para atender a víctimas de accidentes y delitos graves

Acto de firma del convenio. - COPPA

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA) y la Zona de la Guardia Civil de Aragón han firmado este viernes un acuerdo para garantizar una atención psicológica inmediata, especializada y coordinada a víctimas de accidentes y delitos graves, así como a sus familias.

Un ambicioso objetivo que convierte a Aragón en la segunda comunidad autónoma en poner en marcha la colaboración entre la Guardia Civil y los profesionales de la psicología después de la iniciativa que desarrolla Cantabria desde el año pasado.

"Poner en común esfuerzos, intereses, voluntades para solucionar los problemas de las personas", como ha indicado el delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

"En situaciones de emergencias, catástrofes o situaciones complicadas desde el punto de vista psicológico vamos a tener el apoyo profesional para que esas personas reciban toda la atención y cuidado que necesiten", ha explicado.

El acuerdo, firmado por el presidente del COPPA, Santiago Boira Sarto, y el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Jesús Orantos Míguez, refuerza el compromiso de ambas instituciones con la protección integral de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad, incorporando la atención psicológica como un elemento clave en la respuesta ante emergencias.

"La intervención psicológica en las primeras horas tras un suceso traumático es determinante en la evolución del impacto emocional de las víctimas. Con este procedimiento, ponemos ese conocimiento al servicio de los ciudadanos aragoneses de forma coordinada y accesible", ha explicado el presidente del COPPA, Santiago Boira, que ha agradecido la iniciativa de la Guardia Civil y el apoyo de la Delegación de Gobierno.

"Un momento irrepetible", ha resumido el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Jesús Orantos Miguez. "Es una gran oportunidad como servicio público garantizar un abordaje en las situaciones de mayor exigencia de auxilio psicológico en momentos muy críticos".

ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y ASESORAMIENTO A LOS AGENTES

En este sentido, el procedimiento establece que, cuando la Guardia Civil detecte la necesidad de atención especializada, podrá activar de forma inmediata la intervención de profesionales colegiados del COPPA, que se desplazarán o intervendrá con la mayor inmediatez posible.

La actuación incluirá la evaluación inicial del impacto emocional, la contención psicológica en crisis, la orientación inmediata a víctimas y familiares y la facilitación de información relevante para afrontar la situación.

Este primer apoyo se centrará en estabilizar emocionalmente a las personas afectadas y sentar las bases para una adecuada evolución posterior. Además de la atención directa a víctimas y familiares, el procedimiento contempla el asesoramiento especializado a los agentes intervinientes.

El apoyo consistirá en orientar sobre la comunicación en situaciones de alto impacto emocional, facilitando pautas sobre lenguaje, actitudes y manejo de reacciones psicológicas inmediatas, con el fin de favorecer una intervención más eficaz, empática y ajustada a las necesidades de las personas afectadas.

Este acompañamiento técnico permitirá a los profesionales de la Guardia Civil integrar criterios psicológicos en su actuación operativa, especialmente en momentos de especial sensibilidad.

Esta actuación permitirá orientar a víctimas y familiares en aspectos clave como la gestión emocional, las conductas adecuadas en situaciones de crisis y la comprensión del impacto psicológico del suceso.

El COPPA garantizará, en la medida de los recursos existentes, la disponibilidad de profesionales especializados en intervención en situaciones de emergencia de lunes a domingo, incluidos festivos, con cobertura las 24 horas del día.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA UNA ATENCIÓN INTEGRAL

El procedimiento contempla la creación de un Grupo de Coordinación paritario, integrado por representantes de ambas instituciones, que se encargará del seguimiento, evaluación y mejora continua del servicio. Este órgano permitirá consolidar una respuesta coordinada, eficiente y adaptada a las necesidades reales de las víctimas.

Con esta iniciativa, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón refuerza su compromiso con la salud mental y el bienestar de la ciudadanía, extendiendo su actuación profesional a uno de los contextos más sensibles: la atención inmediata tras un suceso traumático.

Este procedimiento responde a la necesidad de integrar la intervención psicológica en los dispositivos de emergencia y seguridad, contribuyendo a una atención más humana, eficaz y centrada en las personas.