La Guardia Civil asiste de emergencia a una mujer que se puso de parto en plena autopista AP-68

Vehículo en el que viabaja por la AP-68 junto a su pareja una mujer que acabó dando a luz asistida por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a una joven de 26 años que se puso de parto mientras viajaba con su pareja por la AP-68 en la provincia de Zaragoza.

Sobre las 11.30 horas del pasado lunes 12 de enero, agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Tarazona (Zaragoza), que se hallaban prestando servicio por las inmediaciones de la localidad, detectaron un turismo que conducía a una velocidad superior a la permitida para la vía.

Tras darle el alto, el conductor manifestó que se dirigía de urgencia a un centro hospitalario debido a que su esposa se encontraba de parto y sufría fuertes contracciones.

Ante esta situación, la patrulla dio aviso a la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062), para coordinar un servicio de escolta a dicho turismo hasta un centro médico.

Pero durante el trayecto por la autopista, a la altura del kilómetro 291, el vehículo encendió las luces de emergencia y detuvo la marcha en el arcén indicando que el parto era inminente.

De inmediato, los agentes extremaron las medidas de seguridad, señalizando adecuadamente la zona y comunicando la situación a la central para activar los servicios de emergencias hasta el lugar en el que se encontraban.

Se organizaron de tal manera que, uno de los componentes de la patrulla reguló el tráfico, para evitar riesgos en una vía con gran afluencia de tráfico, mientras el otro asistió el parto junto con el padre facilitando la ayuda y el material posible.

El parto se desarrolló con total normalidad y de forma satisfactoria tanto para la madre como para el recién nacido, los cuales fueron atendidos por los agentes hasta la llegada de la asistencia médica y su posterior traslado a un centro hospitalario de Zaragoza para una atención más exhaustiva tras el parto.