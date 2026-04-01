La Guardia Civil auxilia a cinco senderistas enriscados en el Pico Pineta y Ordesa

HUESCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de rescate e intervención en montaña (GREIM) de la Guardia Civil han auxiliado este martes a cinco senderistas enriscados en el Pico Pineta de Bielsa y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo oscense.

La Comandancia de Huesca ha informado de que el GREIM de Boltaña ha recibido un aviso a las 14.20 horas en el que se comunicaba que tres senderistas, de 20 años y vecinos de Sevilla, se habían enriscado cuando ascendían el Pico Pineta de Bielsa y no podían continuar la senda. El GREIM les ha localizado y acompañado hasta el Refugio de Pineta, donde se encontraba su vehículo particular.

A las 18.00 horas han recibido el segundo aviso, según el cual dos senderistas se encontraban enriscados en las inmediaciones de la Senda de los Cazadores, en Ordesa, en el término municipal de Torla, que se encuentra cerrada por la peligrosidad estacional. El GREIM de Boltaña se ha personado, localizando a los senderistas, a quienes ha asegurado mediante una cuerda corta y varios pasamanos, acompañándoles hasta la Pradera de Ordesa, donde estaba su vehículo particular. Se trata de un hombre de 29 años y una mujer de 23 años, él vecino de San Sebastián y ella de nacionalidad polaca.

Ambos rescates se han llevado a cabo en condiciones meteorológicas adversas de fuerte viento y nieve. Los especialistas del GREIM han utilizado técnicas de pasamanos, rápel y cuerda corta para asegurar de forma correcta, en el acompañamiento a los senderistas, debido al trazado extremo y peligrosa verticalidad.