La Guardia Civil detiene a tres personas por el hurto de varios bolsos con el método de la siembra en La Almunia

Material encontrado a las tres personas detenidas por el hurto de varios bolsos con el método de la siembra en La Almunia - GUARDIA CIVIL

LA ALMUNIA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Almunia de Doña Godina (Zaragoza) ha detenido a tres varones tras cometer varios supuestos delito de hurto, en establecimientos comerciales de varias localidades cercanas, utilizando el método de la siembra, consistente en la distracción de la víctima arrojando un objeto al suelo para llamar su atención y hacerle salir de su vehículo, aprovechando ese momento para hurtarle sus pertenencias del interior del mismo.

El pasado martes, día 13 de enero, se recibió aviso en la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062) comunicando el hurto de un bolso, en el parking de un conocido supermercado de la localidad de La Almunia de Doña Godina, utilizando el método de la siembra, así como informando de las características del turismo en el cual viajaban los presuntos autores de los hechos.

De inmediato, una patrulla de seguridad ciudadana fue comisionada al lugar y realizó una vigilancia tanto por la localidad como por las carreteras aledañas, localizando un vehículo que encajaba, sin ningún género de dudas, con las características aportadas.

Cuando los agentes procedieron a dar el alto al turismo realizando numerosas señales, tanto acústicas como luminosas, este, al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, hizo caso omiso a las indicaciones y se dio a la fuga a gran velocidad realizando maniobras evasivas temerarias, tanto en vías urbanas como en la A-2, por la cual continuó la huida, poniendo en grave riesgo al resto de usuarios.

Durante la persecución, en la cual los agentes pudieron comprobar que en el turismo viajaban tres varones, el conductor efectuó numerosos adelantamientos indebidos, frenazos bruscos e intentó abandonar la autovía en varias salidas, hasta que, finalmente, accedió a un camino agrícola sin asfaltar.

En ese momento, y tras la imposibilidad de continuar la marcha, el conductor efectuó la maniobra marcha atrás, golpeado el vehículo oficial de la Guardia Civil para intentar sacarles del camino y proseguir la huida, no pudiendo llevarlo a cabo, por lo que abandonaron el turismo huyendo campo a través.

ANTECEDENTES

Gracias a la coordinación de los agentes con la patrulla del Puesto de la guardia Civil de Épila, se logró la detención de dos de las tres personas que viajaban en el turismo. Pocas horas después, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Calatayud, localizó en un área de servicio de la autovía A-2, a un tercer varón cuyas características coincidían con las facilitadas por los agentes actuantes, procediendo a su detención.

Durante el registro superficial de los tres detenidos, y el registro del vehículo, el cual se comprobó que era de alquiler, se localizaron dos teléfonos móviles, un monedero y unas gafas graduadas, efectos que estaban relacionados tanto con el hurto cometido en el supermercado de La Almunia, como con otro cometido en La Muela, localidad en la que se habría denunciado un hecho similar.

Así, se detuvo a tres varones, edades comprendidas entre los 25 y 55 años, de nacionalidad peruana y cubana, constándoles a uno de ellos un señalamiento de búsqueda, detención y personación, y a otro un señalamiento de expulsión de territorio nacional, por supuestos delitos de hurto, desobediencia a los agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal, además de al conductor, conducción temeraria y daños en vehículo oficial.